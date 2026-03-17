Estos son los tres alimentos básicos que más han subido de precio en el mes de marzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Zanahorias, peras conferencia y patatas son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que analiza la evolución de los precios entre febrero y marzo 2026 en ocho cadenas en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol (Ver tablas completas).

Durante el último mes, el kilo de zanahorias ha experimentado de media un incremento de precio del 15,0%. La mayor subida se ha registrado en Mercadona, Aldi y Eroski, donde ha pasado de 1,15 euros en febrero a 1,35 euros en marzo (un 17,4% más).

Por su parte, las peras conferencia se han encarecido un 6,7% en las últimas semanas. La subida más acusada se ha dado en Eroski, con un 15,6% de incremento (de 1,99 en febrero a 2,30 euros en marzo). La malla de naranjas (4 kg.), por su parte, es un 4,6% más cara de media que hace unas semanas. La mayor subida se ha dado en Aldi, donde ha pasado de 3,39 euros en febrero a 4,19 euros en marzo (un 23,6% más).

Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio de las lechugas iceberg (un 4,4% de media), las cebollas (un 4,2%), la malla de patatas (un 3,9%), los macarrones (un 2,3%), el aceite de oliva (un 1,5%), la harina de trigo (un 1,2%), el aceite de girasol (un 1,2%), los ajos (un 0,8%) y el kilo de arroz redondo (un 0,05%) .

Entre los alimentos que cuestan de media en marzo menos que en febrero está la leche entera (-0,4%), las lentejas pardina (-0,5%), las uvas blancas (-0,9%), los limones (-1,5%), los huevos (-2,4%) y las manzanas golden (-6,2%).

Los huevos siguen liderando la subida interanual

FACUA también ha analizado la variación interanual de precios que se ha producido en estos mismos productos. Los huevos medianos son el alimento que más ha aumentado de precio en el último año (un 22,2% de media). Donde más se ha encarecido este producto entre marzo de 2025 y marzo de 2026 ha sido en Dia, donde la docena de su marca propia ha pasado de 2,10 a 3,10 euros (un 47,6% más).

Las zanahorias, por su parte, cuesta actualmente un 21,0% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de las cebollas ha sido del 13,5% en este mismo periodo. También han registrado un aumento de precio significativo los limones (un 11,5%), la leche entera (un 4,4%), el aceite de girasol (un 4,3%), las manzanas golden (un 4,1%), el arroz redondo (un 0,2%) y la harina de trigo (un 0,2%).

De los productos analizados por FACUA, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año. En concreto, lo ha hecho de media un 11,8%. Por su parte, los champiñones laminados acumulan una bajada del 9,0%,las patatas un 5,2%, las peras conferencia un 4,1%, las uvas blancas un 4,1%, los ajos un 4,1%, los macarrones un 2,5%, las lentejas pardinas un 2,4%, las naranjas un 1,7% y las lechugas iceberg un 1,4%.