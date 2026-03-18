El Gobierno centrará su plan anticrisis en la factura de campo, pesca y transporte

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno ultima el plan anticrisis con el que aspira a frenar el golpe de la guerra en Oriente Medio sobre la economía nacional. El objetivo del paquete de medidas que el viernes presentará el presidente, Pedro Sánchez, es evitar posibles efectos de segunda ronda que, aunque aún no se reflejan en los datos macro, podrían llegar a ser una realidad si el barril de petróleo, ahora en el entorno de los 100 dólares, se consolida en esos niveles. Frente a esa posibilidad, el mensaje desde el Ejecutivo es claro: ni esto es la guerra de Ucrania ni España necesita tanto soporte público como entonces. «La economía nacional llega a estos momentos más y mejor preparada, por el esfuerzo de los últimos años. Hemos hecho los deberes", apuntó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Con cifras para demostrar que el 'shock' energético actual no está siendo, al menos de momento, tan visible como en 2022 —cuando el crudo llevaba ya por encima de los 100 o 110 dólares en torno a 10 días-, el ministro dejó claro que el plan será «proporcionado» al entorno, aunque «flexible» para adaptarlo en caso de que el conflicto se prolongue. Los detalles del documento se conocerán el viernes, pero todo apunta a que el Ejecutivo centrará sus medidas en limitar el impacto de la subida de los precios de la gasolina y de la electricidad en sectores específicos, como el transporte, el campo o la pesca, además de las industrias intensivas en ese uso de energía. «El plan será proporcional, perimetrado y focalizado en limitar el impacto de la subida del precio de los combustibles y la electricidad", explicó Cuerpo. También se analizan planes en materia fiscal que, en todo caso, estarían enfocados a la energía y a los sectores más expuestos a la volatilidad de los mercados, con el fin de evitar que los momentos de tensión se trasladen a la factura final. El ministro recordó que la gasolina, el diésel y los fertilizantes han registrado subidas del 16%, 28% y del 40%-50%, respectivamente, en las últimas dos semanas de elevada incertidumbre. De ahí la importancia de proteger a los sectores afectados, «claves por su efecto directo en las cadenas de valor de la economía y su impacto de segunda ronda en el precio de la cesta de la compra de los ciudadanos». Errores del pasado Tras días de intensas negociaciones con las patronales y representantes de las distintas industrias, el titular de Economía sí tiene claro que no se repetirán algunas de las medidas adoptadas en anteriores planes anticrisis. Entre ellas, reconoce que el descuento de 20 céntimos por litro de combustible aprobado tras el estallido de la guerra en Ucrania fue «la medida que más efectos regresivos causó.