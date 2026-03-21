La guerra en Oriente Medio encarece frutas y la carne

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El repunte de los precios de los carburantes derivado de la tensión geopolítica por la guerra en Irán empieza a trasladarse, aunque aún no del todo, a los productos finales de la cesta de la compra. Así lo refleja el último ‘Observatorio de precios’ elaborado por OCU, un análisis de alimentos básicos en varias cadenas de supermercados y distribuidores y que apunta a que ya es un 1,53% más cara. Se trata de la mayor subida desde junio y «refleja los primeros efectos del repunte de carburantes y energía como consecuencia de la guerra». Los insumos más afectados son las frutas y verduras, que se encarecen un 5,78%, seguidos de los productos de carnicería y charcutería (3,24%), bebidas (2,49%) y lácteos (1,86%). En este entorno, OCU insiste al Gobierno para que rebaje el IVA en alimentos básicos del 4% al 0%, un plan que el Ejecutivo no prevé en el paquete de medidas que presentará este viernes en un Consejo de Ministros. Pero desde la asociación de consumidores recuerdan que los alimentos acumulan una subida del 35,5% en los últimos tres años. Los productos de despensa prácticamente no experimentan cambios, mientras que bajan ligeramente el pescado (-0,45%) y los productos de droguería e higiene. Los agricultores llevan semanas denunciando la subida de los costes por el repunte de los carburantes agrícolas, así como de los fertilizantes, asegurando que aún no han trasladado esa subida al producto final. De hecho, los analistas anticipan que un petróleo y un gas a los niveles actuales debería tardar entre dos o tres meses en reflejarse por completo en el IPC. Entre los alimentos básicos analizados —de un listado de más de cien-, los que más se han encarecido han sido la ensalada de bolsa (22%), la cebolla (10%), los pimientos verdes (10%), el tomate (9%) y las manzanas (9%), junto con el queso fundido (9%), el entrecot (6%) y el zumo de naranja (6%). Bajan los macarrones (-4%) y las peras (-3%).