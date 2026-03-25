Galán apuesta por electrificar la economía para ganar en autonomía energética

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en su participación en Ceraweek, uno de los principales foros internacionales sobre energía, celebrado en los Estados Unidos, ha defendido la electrificación de la economía como vía para ganar en autonomía energética.

Galán ha participado en el panel 'The Power Convergence: Bridging the gap between AI demand and grid capacity', centrado en el fuerte incremento de la demanda eléctrica en todos los sectores, en particular, por el desarrollo de la inteligencia artificial y de los grandes centros de datos. En este debate han intervenido también el consejero delegado del suministrador de equipos GE Vernova, Scott Strazik, y el vicepresidente de Industrias de Amazon Web Services (AWS), Uwem Ukpong. La conversación ha dejado patente la necesidad de promover de forma urgente inversiones en redes de transporte y distribución y en capacidad de generación para acomodar la nueva demanda en condiciones óptimas de seguridad, autonomía energética y competitividad.

En el marco del evento, el presidente de Iberdrola ha mantenido encuentros con destacadas personalidades del ámbito político y energético global, además de su participación en el panel plenario.

Así, Galán se ha reunido de nuevo con los secretarios de Energía e Interior de los Estados Unidos, Chris Wright y Doug Burgum. Además, ha mantenido contactos con Ditte Juul Jorgensen, directora general de Energía de la Comisión Europea, y Katherina Reiche, ministra de Energía de Alemania, dado el enfoque global de este foro energético.

Iberdrola está en el grupo selecto de eléctricas que vienen siendo invitadas a participar en CERAWeek, reflejando su posición como mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por capitalización bursátil y su presencia destacada ambos lados del Atlántico.