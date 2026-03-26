Calendario laboral de 2027 en Castilla y León: ya se conocen los 12 días festivos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde al decreto que fija las doce jornadas festivas de ámbito autonómico para el próximo año. La principal novedad del calendario es el traslado de la fiesta de la Asunción de la Virgen, que cae en domingo 15 de agosto de 2027, al lunes 16 de agosto, con el objetivo de convertirla en un puente laboral de tres días y favorecer así el descanso de los trabajadores y la actividad turística y económica.

El calendario aprobado responde a las necesidades del sistema productivo y a las demandas sociales existentes, manteniendo intactas las fiestas tradicionales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, según ha destacado la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, responsable de la tramitación del decreto.

Las doce fiestas laborales retribuidas y no recuperables en Castilla y León para 2027 son las siguientes:

1 de enero: Año Nuevo

6 de enero: Epifanía del Señor

25 de marzo: Jueves Santo

26 de marzo: Viernes Santo

23 de abril: Fiesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

1 de mayo: Fiesta del Trabajo

16 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen (trasladada desde el domingo 15)

12 de octubre: Fiesta Nacional de España

1 de noviembre: Todos los Santos

6 de diciembre: Día de la Constitución Española

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Natividad del Señor

A estas doce fechas autonómicas se sumarán, como es habitual, las dos fiestas de carácter local que determine cada ayuntamiento para su municipio.