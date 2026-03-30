Telefónica impulsa la transformación digital de CEREALTO migrando su plataforma empresarial de gestión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Telefónica está siendo la encargada de llevar a cabo la migración del sistema SAP de Cerealto al entorno SAP S/4HANA, una plataforma que le permitirá afrontar los retos digitales del futuro en base a los datos y a las nuevas capacidades tecnológicas. Este proyecto permitirá a Cerealto optimizar sus procesos empresariales, mejorar la toma de decisiones y reforzar su competitividad en el mercado.

Cerealto, compañía internacional del sector agroalimentario, seleccionó a Telefónica como socio tecnológico para liderar esta migración por su amplia experiencia en servicios profesionales SAP, garantizando así una transición segura, eficiente y alineada con los objetivos de negocio. El proyecto incluye la planificación, ejecución y soporte post migración, asegurando la continuidad operativa y la mejora del rendimiento de los sistemas.

La migración a SAP S/4HANA supone un salto cualitativo en la gestión de los recursos empresariales, gracias a una plataforma más ágil, escalable y preparada para integrar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el análisis predictivo y la automatización de procesos.

Para la directora de Telefónica en el Territorio Centro, Beatriz Herranz, este proyecto “es un referente, que nos permite abordar la transformación de los sistemas de gestión de una industria compleja, con un crecimiento muy ambicioso, que solo ha sido posible gracias al conocimiento profundo del equipo sobre la plataforma y sus necesidades y sobre el propio cliente”.

Apuesta por la innovación y la eficiencia operativa

Por su parte, para el director de Transformación Digital de CEREALTO, Juan Manuel García Dujo, “se trata de un proyecto estratégico que permitirá a Cerealto avanzar en su transformación digital, optimizando sus procesos empresariales y reforzando su capacidad de análisis y toma de decisiones”. “Con esta colaboración, Cerealto refuerza su apuesta por la innovación y la eficiencia operativa, consolidando nuestra posición como referente en la industria alimentaria a nivel global”.

Cerealto es el fabricante para terceros líder de galletas, cereales, barritas de cereales y tortitas de maíz y arroz en Europa, Reino Unido, Estados Unidos y México con 12 centros de producción en todo el mundo.