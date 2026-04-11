Iberdrola se hace con el control casi total de la brasileña Neoenergia

Publicado por Lucas Irigoyen Bilbao Creado: Actualizado:

Iberdrola se ha hecho con el control casi total de la brasileña Neoenergia. Este viernes ha comunicado a los mercados la adquisición de otro paquete accionarial de la firma americana. Se trata del 14% de sus títulos por los que ha abonado 980 millones de euros. Una compra que representa la segunda fase de la operación lanzada en octubre del año pasado, cuando adquirió el 30% de la compañía brasileña por 1.920 millones de euros. La empresa presidida por Ignacio Galán controla ya el 98% de las acciones de Neoenergia.

La firma es un operador líder en Brasil que suministra electricidad a 40 millones de clientes, tiene presencia en 18 estados y 725.000 kilómetros de red de distribución por 8.000 de suministro y una potencia de generación renovable instalada de 3.600 MW. Iberdrola, por lo tanto, remata su plan de hacerse con el control absoluto de una firma en la que participaba ya en un 53% antes de lanzar esta operación de compra a la que ha destinado un total de 2.900 millones. Los siguientes pasos, según señalan fuentes del mercado, es hacerse con las acciones residuales para cerrar una opa de exclusión que saque a Neoenergia de la bolsa brasileña.

Galán se hace así con el control total de un agente clave en las redes eléctricas de Brasil. Da un paso más en la estrategia que ha imprimido a la eléctrica vasca para transformar su negocio cambiando el protagonismo de la generación de electricidad a su transporte y suministro. Ese negocio regulado es la apuesta que guía el plan estratégico de Iberdrola y ordena su gran esfuerzo inversor que prioriza los mercados británico, estadounidense y brasileño. Son países que han elaborado legislaciones con una remuneración estable y rentable a la distribución eléctrica.

El año pasado Iberdrola invirtió 14.460 millones, de los que el 62% fueron para redes eléctricas. En el plan de inversiones 2025-2028, la compañía prevé un total de 58.000 millones y cerca del 12%, unos 7.000 millones serán principalmente para la distribución de electricidad en Brasil. El país se convierte así en el cuarto destino de la inversión tras Reino Unido, Estados Unidos y casi a la par que la suma de España y Portugal (Iberia).