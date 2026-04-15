Castilla y León lidera los Premios iDEas de Iberdrola con más de la mitad de los galardones

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Castilla y León se consolidó como uno de los grandes referentes en innovación dentro del sector energético tras destacar en la última edición de los Premios iDEas de Iberdrola. Más de la mitad de los profesionales galardonados desarrollan su labor en esta comunidad, lo que destaca el talento de los equipos de distribución de la comunidad.

Los premios fueron entregados en el Global Smart Grids Innovation Hub, en Bilbao, un centro de referencia internacional en redes inteligentes. Este programa tiene como objetivo reconocer la capacidad innovadora de los equipos de distribución, así como impulsar ideas que contribuyan a mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la fiabilidad del sistema eléctrico.

Entre los profesionales reconocidos destacan Adrián Carbajo, Jaime Casado, David La Orden, Francisco Rodríguez y Diego Marcos de Prado, todos ellos vinculados a Castilla y León. Sus propuestas fueron seleccionadas entre más de 120 iniciativas presentadas en las campañas desarrolladas a lo largo de 2025 dentro del programa i-DEas.

Los proyectos premiados abordan retos clave para el futuro energético, como el refuerzo de la resiliencia de la red ante fenómenos climáticos extremos, la mejora de la calidad del suministro eléctrico y el avance en la digitalización mediante el uso de datos. El programa i-DEas acompaña las propuestas desde su fase inicial hasta su implantación, con desarrollos previstos hasta 2026. .

Tras la entrega de premios, los galardonados tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones del hub, donde se desarrollan proyectos basados en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la sensorización, los gemelos digitales o la automatización. Desde su puesta en marcha en 2021, este centro movilizó una inversión de 210 millones de euros y cuenta con la colaboración de más de 120 entidades.

Con estos reconocimientos, Iberdrola subraya el papel estratégico de sus equipos de distribución y, especialmente, el liderazgo de Castilla y León en el impulso de redes inteligentes, fundamentales para garantizar un suministro eléctrico más seguro, eficiente y sostenible en el futuro