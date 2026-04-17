El Gobierno aprobará un nuevo Plan de Vivienda con 7.000 millones

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha comunicado que el próximo martes 21 de abril elevará al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva el nuevo Plan Estatal de Vivienda correspondiente al periodo 2026-2030, cuya dotación económica alcanzará los 7.000 millones de euros, triplicando así la inversión actual. Con este anuncio se pone fin a meses de negociaciones y escucha con diferentes agentes, especialmente comunidades autónomas, que empezaron en septiembre de 2025 y quedará fijado en la estrategia estatal para los próximos cuatro años con el objetivo de revertir la crisis de acceso a la vivienda. Así lo ha avanzado este jueves la titular de Vivienda durante su participación en el encuentro ‘Habitar el mundo rural: vivienda y futuro’. La ex portavoz del Gobierno adelantó que el plan contempla ayudas de hasta 8.000 euros por vivienda para reformas estructurales de los edificios, 13.000 euros para mejorar su accesibilidad y hasta 20.500 euros para impulsar la eficiencia energética. Además, se incorporan ayudas adicionales de hasta 30.000 euros para la rehabilitación de viviendas ubicadas en cascos históricos o con protección patrimonial, que podrán alcanzar los 50.000 euros por inmueble si se combinan distintas actuaciones. Asimismo, el plan incluirá un blindaje para evitar que recursos públicos acaben en vivienda protegida que pueda ser privatizada en el futuro, garantizando así el carácter permanente del parque público. Esta nueva estrategia —que llega con varios meses de retraso— también contempla que los propietarios que cedan a su comunidad autónoma una vivienda para destinarla al alquiler asequible durante un mínimo de siete años recibirán una compensación económica. A ello se sumarán ayudas de hasta 12.000 euros para su adecuación inicial, así como una aportación adicional de hasta 18.000 euros al finalizar el periodo para devolver el inmueble en buen estado. Ayudas a la España vaciada El plan incluye incentivos destinados a la recuperación de viviendas desocupadas, con subvenciones que pueden alcanzar los 35.000 euros, siempre que posteriormente se destinen al alquiler como residencia habitual durante al menos cinco años y a precios accesibles. Además, con el objetivo de impulsar las zonas rurales y combatir la despoblación, se contemplan ayudas de hasta 85.000 euros para la promoción de vivienda pública en localidades con menos de 10.000 habitantes, que podrán orientarse también a la venta. Por otro lado, se prevén apoyos de hasta 15.000 euros dirigidos a jóvenes menores de 35 años que adquieran o construyan su primera vivienda en municipios de ese tamaño. Este límite podrá ampliarse a localidades de hasta 20.000 habitantes en aquellos casos en los que exista una pérdida de población. Este nuevo plan se enmarca en un contexto marcado por el deterioro del acceso a la vivienda en España.