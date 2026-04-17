Repsol recupera el control de operaciones en Venezuela tras un acuerdo con Delcy

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Tres meses después de la captura de Nicolás Maduro y de la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina de Venezuela, el sector energético del país comienza a reactivarse. En este nuevo contexto, Repsol ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos y con PDVSA que le permitirá recuperar el control de sus activos y reforzar su presencia en el país, con el objetivo de aumentar de forma progresiva su producción de crudo. El entendimiento —sujeto aún a determinadas condiciones— se centra en el proyecto Petroquiriquire, en el que la petrolera española posee un 40% frente al 60% de la compañía estatal venezolana. El acuerdo no solo facilita un incremento de la producción, sino que también establece mecanismos para asegurar los pagos y consolida el marco operativo, en línea con lo previsto en el Acuerdo Marco suscrito en 2023 y posteriormente actualizado. Además, contempla la posible ampliación de las concesiones y la incorporación de nuevos campos como Tomoporo y La Ceiba.

Desde Repsol subrayan que este paso refuerza su compromiso con Venezuela, donde opera de forma ininterrumpida desde 1993, y destacan que cuenta con los recursos técnicos y humanos necesarios para impulsar su actividad en el país. Actualmente, su producción ronda los 45.000 barriles diarios, principalmente en Petroquiriquire, y la compañía confía en incrementarla de manera notable en el corto y medio plazo si se mantienen las condiciones favorables. El proyecto se desarrollará bajo un modelo de liderazgo compartido con PDVSA y siguiendo estándares exigentes en materia técnica, operativa y de gobernanza.

En paralelo, Repsol continúa consolidando su posición en el país mediante otros acuerdos estratégicos, como el firmado recientemente junto a la italiana Eni para garantizar la producción de gas en el campo Cardón IV durante 2026. La reactivación de estas operaciones ha sido posible tras la concesión de una licencia por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que autoriza a la compañía y a sus filiales a participar en transacciones vinculadas al petróleo y al gas en Venezuela. Para Repsol, este respaldo supone un reconocimiento a su trayectoria como operador fiable y abre la puerta a una nueva etapa de crecimiento en el país.