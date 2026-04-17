Trabajo se propone subir el SMI en junio

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El SMI subió este año un 3,1% y se ha situado en 1.221 euros mensuales por catorce pagas. El objetivo del Gobierno era garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores que menos ganan, los más vulnerables, e incluso mejorarlo, pero la guerra en Irán está truncando estos planes, pues la inflación ya ha escalado al 3,3% en marzo y se ha comido este alza. E incluso las previsiones apuntan a que en abril los precios pueden impulsarse hasta el entorno del 4%, lo que aboca a los en torno a 2,5 millones de ocupados con la renta más baja a perder capacidad de compra. Por ello, el número dos de Díaz abrió este jueves la puerta a utilizar la revisión semestral que contemplaron en el último real decreto para subirlo en la segunda parte del añ.