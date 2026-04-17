Autónomo: tu cuota a la Seguridad Social va a aumentar este año y la cantidad se acerca a las dos cifras en los tramos bajos

Un trabajador autónomo se sorprende por la subida de la cuota de la SSGetty Images

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Los autónomos españoles, y por supuesto también los leoneses, encaran 2026 con una nueva subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo que eleva las cuotas de cotización a la Seguridad Social. En León, impactará directamente en sus 25.000 autónomos, algunos de ellos beneficiados por la tarifa plana y las ayudas regionales.

¿Qué es el MEI y cuánto sube en 2026?

El MEI, introducido en 2023, financia las pensiones y se calcula sobre la base de cotización sin generar derechos futuros. En 2026, pasa del 0,8% al 0,9%, un aumento del 0,1% que se suma a la cuota base. Para un autónomo en tramo bajo (base mínima de unos 960 euros), añade aproximadamente 8-9 euros mensuales; en tramos altos (bases superiores a 4.000 euros), puede llegar a 40 euros extra.

El MEI apareció en España en 2023 y su objetivo es financiar las pensiones. Se calcula sobre la base de cotización sin generar derechos futuros. En 2026 pasa del 0,8% al 0,9%, un aumento que repercute sobre la cuota base. Si eres un autónomo en tramo bajo (con base mínima de unos 960€), tendrás que pagar de más entre 8 y 9 euros mensuales; en tramos altos, superiores a los 4.000 euros, la cuota se incrementará hasta llegar a 40 euros extra.

La Seguridad Social mantiene los 15 tramos de cotización congelados respecto a 2025, con cuotas de 200 a 590 euros mensuales según ingresos reales del año anterior. El MEI se integra automáticamente, elevando el coste total en un 12,5% sobre el recargo previo, con liquidación anual por regularización.

Impacto en nuevos autónomos: tarifa plana con leve repunte

La tarifa plana para nuevos autónomos sigue en 80 euros mensuales los primeros 12 meses, extensible a 24 si los ingresos netos no superan el SMI (1.134 euros/mes en 2026).

Debido al MEI, esta cuota inicial sube a unos 88,72 euros, un incremento asumible, pero que va a notarse en el arranque empresarial. Colectivos prioritarios —mujeres menores de 35, hombres menores de 30, discapacitados o víctimas de violencia— disfrutan de hasta 36 meses de bonificación.

En León, la Junta ofrece la ‘Tarifa 0’ regional que se traduce en el reembolso del 100% de la cuota los primeros 18 meses para los desempleados que se den de alta, con solicitudes abiertas hasta septiembre 2026. El MEI no altera esta bonificación, pero sí eleva la cantidad reembolsable.

Consejos para minimizar el impacto en León

Es conveniente que declares los ingresos netos precisos en la regularización anual para evitar recargos del 10-20%.

Además, explora ayudas locales: la Cámara de León ofrece subvenciones para autoempleo de hasta 3.000 euros, y el SEPE permite capitalizar el paro hasta 10.000 euros. En zonas rurales como El Bierzo, bonificaciones extra alargan la tarifa plana.

El Gobierno estima que el MEI alcance el 1,2% en 2029, por lo que planificar finanzas es clave. La subida será notoria, así que es conveniente que consultes la web de la Seguridad Social o la Junta para simuladores actualizados al 17 de abril de 2026. Este repunte, aunque moderado, subraya la necesidad de optimizar cotizaciones ante la progresiva equiparación con el sistema por ingresos reales.