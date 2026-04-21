Estos son los alimentos básicos que más han subido de precio en abril

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Limones y cebollas son los alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que analiza la evolución de los precios entre marzo y abril de 2026 en ocho cadenas en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol (Ver tablas completas).

Durante el último mes, el kilo de limones ha experimentado de media un incremento de precio del 15,0%. La mayor subida se ha registrado en Mercadona y Eroski, donde ha pasado de 2,20 euros en marzo a 2,70 euros en abril (un 22,7% más).

Por su parte, el kilo de cebollas se ha encarecido un 6,9% en las últimas semanas. La subida más acusada se ha dado en Eroski e Hipercor, con un 23,1% de incremento (de 1,95 euros en marzo a 2,40 euros en abril). La bandeja de champiñones laminados, por su parte, es un 0,8% más cara de media que hace unas semanas. La mayor subida se ha dado en Hipercor, donde ha pasado de 1,75 euros en marzo a 1,79 euros en abril (un 2,3% más). Durante este mismo periodo también ha aumentado tímidamente el precio de la leche entera (un 0,5% de media) y los ajos (un 0,1%) .

En abril, son mayoría los alimentos que han bajado de precio con respecto al mes anterior: el aceite de oliva (-0,06%), las manzanas golden (-0,10%), los macarrones (-0,4%), el arroz redondo (-0,5%), las zanahorias (-0,5%), la harina de trigo (-0,8%), la docena de huevos (-1,0%), las lechugas iceberg (-1,2%), las peras conferencia (-2,8%), la malla de patatas (-3,6%), el aceite de girasol (-5,8%), las uvas blancas sin semillas (-3,7%) y la malla de naranjas (-10,4%).

Las zanahorias lideran la subida interanual

FACUA también ha analizado la variación interanual de precios que se ha producido en estos mismos productos. El kilo de zanahorias es el alimento que más ha aumentado de precio en el último año (un 22,5% de media). Donde más se ha encarecido este producto entre abril de 2025 y abril de 2026 ha sido en Aldi, donde ha pasado de estar en oferta a 0,79 euros a costar 1,35 euros (un 70,9% más).

Los limones, por su parte, cuesta actualmente un 15,0% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de la docena de huevos ha sido del 11,2% en este mismo periodo. También han registrado un aumento de precio significativo las cebollas (un 5,4%), las manzanas golden (un 4,6%), el brik de leche entera (un 4,4%) y el litro de aceite de girasol (un 2,1%).

De los productos analizados por FACUA, la malla de patatas es el producto que más ha bajado de precio en el último año. En concreto, lo ha hecho de media un 13,6%. Por su parte, las peras conferencia acumulan una bajada del 10,7%, los champiñones laminados un 10,3%, las uvas blancas sin pepitas un 9,2%, la malla de naranjas un 6,0%, el aceite de oliva un 5,8%, los ajos un 5,5%, la harina de trigo un 3,6%, las lentejas pardina un 2,2%, los macarrones un 2,2%, las lechugas iceberg un 0,4% y el kilo de arroz redondo un 0,3%.