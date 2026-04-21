Juanma Lorente, experto laboralista: "Fumar no es tiempo de trabajo, hay que devolverlo"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

¿Está permitido fumar en horario laboral? Aunque la tendencia es que estas pausas sean permitidas durante la jornada, la Justicia ha sido tajante en este sentido.

Esta cuestión continúa suscitando debate y parar a fumar sí podría ser legal, pero no en todos los casos.

Según el Estatuto de los Trabajadores, las personas que tengan una jornada de más de seis horas tendrán derecho a quince minutos de descanso. Por ello, si el trabajador quiere comer o utilizar ese tiempo para fumar la empresa no puede reclamarlo.

No obstante, si las paradas para el cigarro superan ese tiempo, según el abogado laboralista Juanma Lorente, pueden obligarte a devolverlo.

"La empresa puede ponerte prácticamente un cronómetro para que tú pulses cuando sales y cuando entras. Ese tiempo tendrás que recuperarlo antes de salir de tu trabajo. Si no, estás incumpliendo tu jornada laboral y la empresa te puede sancionar", recuerda.

Por ello, la clave no será si fumar o no está permitido, sino en qué momento lo haces y durante cuánto tiempo.