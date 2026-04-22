Ignacio Galán reafirma el liderazgo verde de Iberdrola ante la cúpula energética europea

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán recibía esta mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en la inauguración de WindEurope.DL

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Durante la inauguración de WindEurope, celebrada hoy en Madrid, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha recibido en el stand de la compañía al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen. En el marco del encuentro, Galán ha mantenido asimismo reuniones con distintas autoridades, entre ellas el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen; el secretario de Estado de Energía del Reino Unido, Michael Shanks; y el secretario de Estado con competencias en el ámbito marino de Irlanda, Timmy Dooley.

Iberdrola es líder mundial en energía limpia, con más de 46.000 megavatios de capacidad instalada y un porfolio tecnológico diversificado que incluye eólica terrestre y marina, hidroeléctrica, solar fotovoltaica, energía nuclear y sistemas de almacenamiento con baterías. Además, la compañía gestiona más de 1,4 millones de kilómetros de redes de distribución y transporte y suministra energía a cerca de 100 millones de personas en todo el mundo.