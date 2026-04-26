Cuando el dinero pierde valor: éxodo de las cuentas corrientes a las remuneradas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El dinero ahorrado en la cuenta corriente no protege contra la inflación. Cada vez más españoles son conscientes de que sus ahorros pueden valer menos cada día que pasa y buscan alternativas para evitarlo. Este cambio de mentalidad se ha notado especialmente en los últimos años —según la Encuesta Financiera de las Familias— y apunta a una transformación progresiva en la forma en la que los hogares gestionan su patrimonio. En consecuencia, muchos españoles dejan las cuentas corrientes para pasarse a las remuneradas: el 38,1% de sus activos financieros se guardaban en depósitos que generaban algún tipo de rentabilidad en 2024, frente al 30,1% de 2022. Los hogares prácticamente duplicaron la cantidad de dinero en «cuentas no utilizables para realizar pagos y cuentas vivienda» en ese mismo periodo, pasando de 4.390 a 8.160 euros de media por familia. Esta variable recoge la suma de los saldos existentes en todas las cuentas que posea el hogar en instituciones financieras que no puedan ser utilizadas para realizar pagos. «Hay cierto grado de sofisticación que tiene que ver con el componente financiero», apuntó David López Salido, director general de Economía del Banco de España, en la presentación del informe. El valor total del dinero guardado en depósitos a plazo por los españoles cayó, en apenas diez años —de 2011 a 2021-, más de un 78%: de 95.354 a 20.353 millones de euros. Pero de 2021 a 2026 la cifra se ha triplicado, alcanzando los 62.110 millones de euros, demostrando un creciente y renovado interés por este tipo de activos financieros. Por el contrario, la cantidad media guardada en cuentas corrientes pasó de algo más de 29.000 euros por hogar en 2022 a 26.000 euros en 2024, un 11% menos. «Este cambio responde, en gran medida, al entorno de tipos de interés más altos tras años de rentabilidades prácticamente nulas, lo que ha vuelto a hacer atractivos estos productos», explica a este periódico Manuel Pinto, analista de mercados de XTB. En efecto, la renta fija es la preferida por los españoles, que dejan de lado los fondos de inversión para apostar sobre seguro.