España deja de ser un país de propietarios y la vivienda pasa a grandes tenedores

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

España tiene más viviendas que antes de la crisis, pero menos propietarios. Así lo refleja un informe que constata un cambio de naturaleza en el mercado inmobiliario en los últimos catorce años: el parque ha crecido en torno a dos millones de inmuebles, pero ese aumento no se ha traducido en un mayor acceso a la propiedad. Al contrario, la vivienda se ha concentrado en quienes ya estaban dentro del mercado, especialmente en los grandes tenedores. El caso más extremo es el de los propietarios con más de diez inmuebles. Este grupo ha cuadruplicado su patrimonio desde 2008, pasando de controlar unas 138.000 viviendas a cerca de 626.000 en 2025. No es un caso aislado, sino la forma más intensa de una tendencia general: cuanto mayor era el patrimonio inicial, mayor ha sido el crecimiento posterior. El crecimiento del mercado no se ha repartido: se ha concentrado. Los datos muestran una progresión casi escalonada. Mientras los propietarios de una sola vivienda han reducido su peso un 3,7%, los de dos lo han incrementado un 8,1%. A partir de ahí, el crecimiento se acelera: un 22,5% para quienes poseen tres inmuebles; un 32,2% para los de cuatro; un 43,1% para los de cinco; y un 51,6% entre quienes tienen entre seis y diez. Incluso dentro del grupo de grandes tenedores, su peso relativo ha aumentado un 35,3%. Este patrón refleja un cambio en la lógica del mercado inmobiliario: la vivienda ha pasado de ser un bien de uso a un activo de inversión y acumulación.