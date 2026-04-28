El Gobierno atrasa la actualización del cuadro macro y aleja los PGE

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros de este martes abordará el Informe Anual de Progreso, el documento que resulta clave en las nuevas reglas fiscales de la UE, con el que se dará cuenta del cumplimiento de las reglas de gasto, pero no incluirá el cuadro macroeconómico —que se toma como base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado— y que se presentará «los próximos meses». Así lo avanzó este lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo asegurando que en estas previsiones se dará cuenta del cumplimiento de las reglas de gasto y que contendrán un escenario económico actualizado para España teniendo en cuenta la elevada incertidumbre actual por la guerra en Oriente Medio. El titular de Economía defendió que España continúa alineada con el marco fiscal europeo y se sitúa entre los países con mejor comportamiento presupuestario, tanto en términos de disciplina fiscal como de ausencia de desequilibrios macroeconómicos. No obstante, advirtió de que el contexto económico actual, así como las perspectivas a corto plazo, siguen siendo «altamente inciertas». En este escenario, el Gobierno tiene previsto actualizar sus previsiones económicas bajo la premisa de que persisten importantes incertidumbres, especialmente derivadas del shock energético y de su posible evolución en los próximos meses, pero Cuerpo ya adelantó este lunes que «no habrá sorpresas» «Veremos en los próximos meses cómo actualizamos ese escenario macroeconómico una vez se reduzcan estas fuentes de incertidumbre y, a partir de ahí, ya tendremos la base para la presentación de los Presupuestos», aseguró el vicepresidente Antes de estas declaraciones, Cuerpo participó junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el arranque de la segunda cumbre que organiza el Ejecutivo para convencer a los máximos representantes de 75 multinacionales extranjeras de que eleven sus inversiones en el país. La tesis no es nueva, pero sí el momento. Con los mercados sacudidos por tensiones geopolíticas y una creciente volatilidad en materias primas, divisas y deuda, el Gobierno intenta colocar al país en el radar de los inversores como una suerte de «refugio» dentro de Europa como una «apuesta segura» Ese fue el mensaje que trasladó este lunes el presidente, Pedro Sánchez, al reivindicar la economía española como un destino atractivo para la inversión internacional en el foro Invest in Spain celebrado en el Teatro Real de Madrid. El líder del Ejecutivo apoyó su argumentario en las cifras de creación de empleo , las previsiones de crecimiento para España frente a Europa y el escudo energético que ofrecen las renovables para defender que «España es el mejor compañero de viaje en tiempos turbulentos». Con este acto, el Ejecutivo busca captar una inversión extranjera de más de 4.500 millones de euros en proyectos de inversión en España.