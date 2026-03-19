Sánchez utiliza la guerra de Irán para no presentar los presupuestos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha concretado si va a cumplir la promesa de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de que finalice el mes de marzo y ha pedido ser conscientes de la «gravedad de la situación» que atraviesa el mundo tras el reciente conflicto en Oriente Medio. El presidente ha dado máxima prioridad a la situación generada por la guerra de Irán y dice que está gestionando «una de las mayores crisis» que ha tenido que afrontar desde el inicio de su mandato. Considera por tanto que los ciudadanos deben ser conscientes de las consecuencias que tendrá este conflicto «en términos socio económicos» sobre los hogares españoles. El jefe del Ejecutivo se comprometió el pasado mes de septiembre a presentar un proyecto de PGE antes de que finalizase el año 2025 y posteriormente, una vez cumplido el plazo, aseguró que lo haría en el primer trimestre de 2026, que finaliza en dos semanas. Actualmente el Ejecutivo gobierna con las cuentas de 2023 prorrogadas y en la actual legislatura no ha conseguido los apoyos para sacar adelante unos nuevos Presupuestos. Por otro lado, Sánchez ha restado importancia a si el decreto ley que se aprobará el viernes incluye o no medidas sobre la vivienda —tal como exigen su socios de Sumar y otros aliados parlamentarios como ERC y Bildu— y ha asegurado que pondrá «todos los instrumentos del Estado» para «proteger» a los ciudadanos. «Entrar en si es esta medida u otra con la gravedad de la situación que tenemos encima de la mesa...», ha trasladado, subrayando que la respuesta de la Administración va a ser «proporcional a la envergadura de esta crisis». Sánchez ha defendido que está negociando con los agentes sociales y los grupos parlamentarios un paquete de medidas para proteger a hogares y trabajadores de los efectos «inmediatos y coyunturales» de la guerra y también para aplicar medidas de carácter estructural. Estas segundas, ha explicado, estarían centradas en una transformación del sistema energético «que nos permita ser más resilientes a shocks que nada tienen que ver con el funcionamiento de la economía española», dijo el presidente.