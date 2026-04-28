La inversión en obra pública se desploma a la mitad desde la crisis financiera

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

España invierte la mitad en infraestructuras públicas que en la crisis financiera en 2009. Así lo denunció este lunes la patronal de la construcción de infraestructuras españolas, que calcula un déficit de conservación de carreteras de 7.651 millones entre 2010 y 2024, y considera necesario que el Estado recupere la inversión presupuestaria que tenía antes de la crisis financiera —6.500 millones de euros anuales-. Es decir, seis veces la cifra actual de inversión. «Es momento de pasar de una etapa de infrafinanciación a una de impulso decidido, con visión estratégica y una apuesta firme por la inversión y la colaboración público-privada", defendió el presidente de la organización. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de «impulsar convenios de financiación del Estado con el resto de administraciones públicas para poder financiar, proyectar y construir mediante esos convenios las infraestructuras que demandan las comunidades autónomas y las comunidades locales, estableciéndose un procedimiento de recuperación de costes a 30 años y pudiendo contar para hacer esas obras con financiación europea». Los datos del balance son claros: es necesario invertir 127.341 millones de euros en los próximos diez años para conservar y mantener las infraestructuras en nuestro país. Concretamente, 58.369 millones en carreteras, 48.692 millones en infraestructuras hidráulicas y 20.280 millones en vías ferroviarias. En total, España debería invertir en infraestructuras 407.341 millones durante la próxima década. Un sistema de peaje con pago a distancia de 111 euros anuales para los usuarios de vías interurbanas permitiría generar hasta 43.260 millones en una década para la conservación de la red, la transición ecológica y la digitalización, además de aportar 4.100 millones de recaudación en 2.680 municipios. «Esos 111 euros al año es lo que ya paga la media de los contribuyentes en nuestro país para tener el mantenimiento y la conservación de las carreteras españolas", expresó el presidente de la patronal. «Lo que estamos proponiendo es exactamente un importe similar al que ya pagamos todos los contribuyentes, solo que en este caso lo harían exclusivamente los usuarios de la carretera", añadió. En el caso de las vías ferroviarias, la necesidad de inversión se sitúa en 20.280 millones: 8.829 millones en líneas de alta velocidad.