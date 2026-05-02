BBVA roza los 3.000 millones de beneficio en el primer trimestre tras crecer un 11%

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El BBVA mantiene una dinámica muy positiva a pesar del contexto de guerra. La entidad, que ayer presentó sus resultados del primer trimestre, ganó 2.989 millones de euros tras crecer un 11%. Además, el banco presidido por Carlos Torres anunció que el próximo día 6 de mayo comenzará el último tramo del programa extraordinario de recompra de acciones por un importe máximo de 1.460 millones. En total, su volumen alcanza los 4.000 millones. Los costes de restructuración, vinculados a un contexto de mejora de la productividad y eficiencia, alcanzan los 125 millones de euros. En cuanto a los resultados, el dinamismo de la actividad en el arranque del año se ha traducido en un crecimiento récord del crédito: un 17% en relación al mismo periodo del 2025. Destaca la actividad de dos de los principales mercados del grupo, México y España, con incrementos interanuales del 8,4% y el 6,3%, respectivamente. Con este impulso, el margen de intereses alcanzó los 7.537 millones de euros, un 20% más. Por su parte, las comisiones netas crecieron un 15,5% anual hasta los 2.256 millones de euros. «Los resultados de este trimestre demuestran que avanzamos en la ejecución de nuestro plan estratégico y que estamos en el camino correcto para lograr los objetivos que nos hemos marcado para 2028. Todo en un contexto geopolítico complejo, lo que manifiesta la fortaleza de nuestro modelo de negocio y nuestra diversificación», apuntó Onur Genç, consejero delegado.