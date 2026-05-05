La Seguridad Social lo confirma: puedes cobrar el IMV y tener ingresos, pero con este límite

El IMV es compatible con el acceso al mercado laboralGetty Images/Johner RF

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Una de las herramientas básicas para asegurar el Estado del Bienestar y un nivel básico de renta en España ha sido, desde su creación, el Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, es un procedimiento que puede conllevar ciertas dudas, como si es posible trabajar o tener otros ingresos adicionales mientras se percibe. La respuesta es afirmativa, pero con condiciones muy claras y establecidas por la Seguridad Social.

Sí, puedes cobrar el IMV y trabajar

Esto está lejos de lo que muchos creen, y es que recibir el IMV no es incompatible con tener otros ingresos. Es más: la normativa ha ido adaptándose para incentivar la incorporación al mercado laboral. El objeto de ello es que aceptar un empleo no suponga perder automáticamente una prestación, que es indispensable para muchas familias.

Según la Seguridad Social, el sistema está diseñado para complementar los ingresos del hogar hasta alcanzar un umbral mínimo garantizado. Es decir, si trabajas pero no llegas a ese nivel, puedes seguir cobrando parte del IMV.

El límite real: la renta garantizada

El punto clave es lo que se conoce como ‘renta garantizada’. Esta renta puede variar en función de las personas que compongan la unidad de convivencia, y marca el máximo de ingresos que puedes tener para poder seguir disfrutando del IMV.

Por ejemplo, en 2026:

Una persona sola tiene un umbral aproximado en torno a los 600-700 euros mensuales.

Un hogar con varios miembros puede superar los 1.200 euros o más, dependiendo de su composición.

Si los ingresos totales del hogar superan ese límite, el derecho al IMV desaparece. Si se quedan por debajo, la ayuda se ajusta para cubrir la diferencia.

El incentivo al empleo: la clave del cambio

El ‘incentivo al empleo’ es una de las novedades más relevantes, ya que permite que parte de los ingresos laborales no se tengan en cuenta a la hora de calcular el IMV. Esto significa que, durante un tiempo, puedes trabajar y seguir cobrando una parte de la prestación, evitando el llamado ‘efecto trampa’, es decir, perder la ayuda al empezar a trabajar).

La Seguridad Social aplica estos incentivos de forma progresiva, especialmente en los primeros meses de actividad laboral.

Otros requisitos que no debes olvidar

No solo existe el límite de ingresos a la hora de ser adjudicatario del IMV. Existen estas otras condiciones clave:

Mantener actualizados los datos personales y familiares.

Comunicar cualquier cambio en la situación económica.

Cumplir con los requisitos de patrimonio máximo.

No hacer esto puede conllevar la suspensión o incluso la devolución de cantidades cobradas indebidamente.

¿Cuándo puedes perder el IMV?

Este apartado es muy importante, ya que establece cuándo puedes perder el derecho a obtener el Ingreso Mínimo Vital.

Las situaciones más habituales son las siguientes:

Superar el umbral de ingresos establecido.

No informar de cambios relevantes.

Incumplir los requisitos de residencia o convivencia.

En estos casos, la administración puede reclamar el dinero percibido de forma indebida.

Claves para no perder la ayuda

Los expertos recomiendan seguir tres pautas básicas:

Revisar cada año los límites actualizados.

Declarar siempre cualquier ingreso, aunque sea puntual.

Consultar con la Seguridad Social antes de aceptar trabajos si hay dudas.

En definitiva, en 2026 el IMV no es una ayuda incompatible con trabajar. Al contrario, está diseñado para acompañar a quienes tienen ingresos bajos. La clave está en no superar el límite fijado por la renta garantizada y en mantener siempre una comunicación transparente con la administración.