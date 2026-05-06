Unicaja confía en elevar el beneficio pese a la guerra

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Unicaja ha confirmado que sigue esperando que su beneficio neto se elevará este año por encima de los 632 millones registrados en 2025 a pesar de la incertidumbre que ha generado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. «Confirmamos nuestra expectativa de que el beneficio neto en 2026 sobrepasará los 632 millones del año pasado», ha afirmado el director financiero del banco andaluz, Pablo González, en una conferencia con analistas a cuenta de la publicación de los resultados trimestrales de la entidad. «Reconocemos que la incertidumbre se ha elevado en los últimos meses. Y puede ser muy pronto para generar efectos más específicos, pero de acuerdo con la información disponible, y pese a la volatilidad de mercado y los posibles efectos directos e indirectos de los riesgos geopolíticos, mantenemos todos los objetivos y compromisos de nuestro plan estratégico», ha afirmado. El banco tiene previsto obtener unos beneficios acumulados para el trienio 2025-2027 que superen los 1.600 millones de euros, además de generar más de 1.400 millones en ingresos por intereses netos (margen de intereses) de forma anual. De cara al futuro, González ha anticipado que cualquier impacto en el precio del dinero será a futuro, principalmente en 2027 y 2028, ya que, a corto plazo, «el impacto de cualquier shock de tipos de interés es menor». En todo caso, Unicaja no ha variado sus previsiones de tipos por el momento. El banco considera que el margen de intereses ha alcanzado su nivel más bajo en el cuarto trimestre, por lo que pronostica una «mejora gradual» con cierto ímpetu en el segundo semestre del año y, sobre todo, en 2027. El banco ha informado de que obtuvo un beneficio de 161 millones.