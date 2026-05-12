La otra factura de la guerra: las pensiones subirán más de un 3% y elevarán el gasto 2.000 millones

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

La guerra en Irán ha vuelto a despertar al fantasma de la inflación precisamente cuando se había conseguido domar y se acercaba al entorno ideal del 2%, el nivel recomendado por los bancos centrales. El cierre de Ormuz ha provocado un encarecimiento sin precedentes del precio del petróleo, lo que a su vez ha generado un incremento inmediato del precio de los combustibles, de la factura de la luz. y desencadenado también, por efecto de segunda ronda, una subida de precios generalizada de la cesta de la compra de los españoles motivada por el encarecimiento de los costes del transporte.

Este ‘shock’ de precios tendrá también un impacto directo en el bolsillo de los más de 9,5 millones de pensionistas y, por ende, en las cuentas de la Seguridad Social, puesto que la revalorización de las pensiones está indisolublemente ligada a la inflación. Y no es un tema baladí, puesto que el conflicto en Oriente Medio elevará las prestaciones públicas mucho más de lo previsto, con seguridad por encima del 3%, y tensionará los números de un sistema que lleva en déficit desde 2012.

La inflación ya ha comenzado su escalada al compás de la guerra. Así, se disparó del 2,3% al 3,4% de golpe y porrazo en el primer mes, aunque en abril se ha moderado mínimamente al 3,2%, según el dato adelantado por el INE. En el mejor escenario posible, que sería si la guerra terminara rápido, la inflación se disparará al menos al 3% de media a cierre de año, según estima el Banco de España, que dibuja otros dos escenarios de inflación posible: la eleva al 3,9% en el adverso e incluso al 5,9% en el escenario denominado ‘severo’. Pero no solo el Banco de España ha cambiado ya sus previsiones: el Ministerio de Economía también elevó el IPC medio del 2,1% al 3,1% y Funcas ha pasado de estimar una inflación del 2,5% al 3,3%, pudiendo incluso alcanzar el 4% si el ataque se alarga. Significa esto que, en cualquier caso, los precios repuntarán unas nueve décimas más, como mínimo, respecto a las previsiones iniciales. Así, las pensiones subirán, en cualquier caso —termine cuando termine el conflicto-, más de un 3% desde enero, tres décimas más que este año, y experimentarán, por tanto, la mayor revalorización desde 2024, cuando se elevaron un 3,8%. Cuanto más se alargue la guerra, más se incrementarán las pensiones, porque desde 2022 las se elevan por ley de forma automática con la inflación media de los últimos doce meses, de diciembre a noviembre, sin necesidad ya de que el Gobierno de turno apruebe la nueva subida, con el objetivo de dar seguridad a los mayores y blindar su poder adquisitivo.

Esta revalorización de prácticamente un punto adicional a consecuencia de la guerra implicará una factura de las pensiones mayor de la presupuestada —pese a que no hay Presupuestos para este año ni se les espera-, que supondrá un desembolso extra de casi 2.000 millones de euros, en función de cuando finalice el conflicto. Funcas calcula que el sobrecoste para las arcas públicas será de al menos 1.800 millones si la inflación cierra el año en una media del 3,3%, nueve décimas más que la proyectada antes de la guerra (2,4%). Esto se debe a que por cada punto de inflación el gasto de la Seguridad Social sube en 2.000 millones, según explica María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, que señala que la partida en pensiones (contributivas y no contributivas) en 2027 superará en 24.000 millones a la de 2025.

«La vinculación de la actualización de las pensiones con el IPC sitúa las pensiones en una senda de insostenibilidad; es decir, de crecimiento continuo del gasto en pensiones en relación al PIB», advierte esta economista, que señala que, según sus estimaciones, si la ratio de gasto en pensiones en porcentaje de PIB era el 11% en 2019, en 2025 fue el 11,6% y en 2027 será el 11,8%.

Y este gasto, sin duda, va a ir a más, puesto que ya no es solo que las pensiones se revalorizan cada año en función de los precios y superan ya de media los 1.368 euros al mes en catorce pagas, sino que los nuevos jubilados ganan cada vez más y cobran ya más de 1.650 euros al mes de media. Y en estas próximas décadas habrá una avalancha de retiros a consecuencia de la jubilación del ‘baby boom’ que tensionará más las cuentas del sistema.

Sin embargo, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estiman que el gasto promedio en pensiones sobre el PIB se mantendrá en el entorno del 14% en el horizonte proyectado a 2050, un porcentaje inferior al de las últimas estimaciones que hizo la Airef, y que se encontraban dentro de la regla de gasto pactada con Bruselas. Por tanto, el Gobierno mantiene que no serán necesarios nuevos ajustes más allá de los puestos en marcha en la última reforma para lograr la sostenibilidad del sistema.