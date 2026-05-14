La construcción formará a los inmigrantes para paliar el déficit de trabajadores

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El sector de la construcción se prepara para la regularización extraordinaria que el Gobierno aprobó el pasado mes de abril y con el que se estima que más de medio millón de migrantes que ya viven en España podrán acceder a la residencia, algo que ve como una oportunidad para paliar la falta de mano de obra. Ante esta avalancha de futuros trabajadores en regla, la Fundación Laboral de la Construcción, la patronal del sector, lanzará un plan de formación para las personas extranjeras residentes en España que se encuentren en proceso de regularización extraordinaria en los oficios más demandados , tales como albañil, instalador de placas de yeso laminado, yesista, solador-alicatador, pintor y operador de maquinaria de obra pública. Esta noticia cayó a la construcción como 'agua de mayo' dado el déficit de 700.000 trabajadores en el sector, un problema de vacantes que se extiende a varias ramas de actividad y para lo que las organizaciones empresariales vienen desde hace tiempo reclamando una solución. Es más, la patronal de la construcción CNC ya había pedido la regularización de inmigrantes a través del arraigo por formación con concursos reglados, por lo que el sector ve en la regularización extraordinaria una solución para paliar la falta de mano de obra ante el hecho de que la mano de obra extranjera ya representa el 26,7% del total de ocupados del sector. Con este proyecto piloto impulsado por la Fundación Laboral de la Construcción se contempla acciones iniciales de asesoramiento, que permitirán definir el proceso formativo que más se adecue a cada perfil; impartición de acciones formativas de cualificación y recualificación; y labores de intermediación con empresas del sector, para que las personas participantes consigan un empleo en la construcción. Así, se prevé la impartición de una serie de acciones formativas en oficios, presenciales y de corta duración, que van de las 30 horas a las 60 horas, con la vista puesta a implementar acciones formativas de mayor duración y especialización en construcción. Este programa de Cualificación y Empleo, que forma parte del Plan Estratégico para 2026 elaborado conjuntamente por la patronal CNC y las organizaciones sindicales CC OO del Hábitat y UGT FICA, se completará con la formación en prevención de riesgos laborales obligatoria.