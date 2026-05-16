EEUU autoriza nuevos embargos contra España

Publicado por Agencias Washington Creado: Actualizado:

Vía libre para que un tribunal federal de EE UU realice nuevas actuaciones de ejecución e incautación de activos españoles por parte de los acreedores de los laudos por el recorte a las renovables. Más de una década después, el país sigue pasando las consecuencias de una decisión tomada en 2010, cuando, en plena crisis, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recortó retroactivamente las primas que había prometido a las empresas que invirtieron en energías renovables. Muchas de ellas acudieron a arbitrajes internacionales y ganaron. Y, como consecuencia, España debe cientos de millones en laudos que, en su mayor parte, todavía no ha pagado. Uno de esos casos acaba de dar un paso adelante después de que un juzgado de Washington haya autorizado nuevas medidas de embargo contra España en el llamado caso InfraRed, impulsado por la firma británica InfraRed Environmental Infrastructure. La deuda original era de 28 millones de euros, pero años de impago, intereses acumulados y costas judiciales han elevado esta cuantía hasta los 47,6 millones de dólares —unos 41 millones de euros-. El juez no solo ha rechazado el intento español de frenar las ejecuciones, sino que ha ampliado el radio de búsqueda: ahora los acreedores pueden rastrear activos españoles en cualquier distrito federal del país.