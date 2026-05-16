Los neobancos dan la batalla por el ahorro y elevan la rentabilidad hasta el 3%

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

George Clooney hizo de dos palabras el emblema de una máquina de café. Jude Law ha vestido de elegancia las marquesinas de autobús anunciando una marca de ropa. Y ahora Brad Pitt quiere convencerte de dónde meter tus ahorros. El actor se ha convertido esta semana en el rostro visible de Trade Republic, el neobanco alemán que opera en España con IBAN español y que ha revolucionado esta semana este mercado al subir el interés de su cuenta remunerada del 2,02% al 3,04% TAE y contraprogramar a Revolut tras su promoción con el exfutbolista Luis Figo. Más allá del golpe de efecto publicitario de sendas campañas, lo que está ocurriendo con las financieras nativas digitales en este segmento merece atención y análisis. En solo cuatro días, cuatro entidades financieras han subido la remuneración de sus cuentas y depósitos hasta rozar o superar directamente el 3% TAE. Y desde abril han sido ocho las firmas que han revisado al alza sus productos de ahorro, según los cálculos del comparador HelpMyCash. La respuesta a por qué este repunte en este preciso momento está en el Banco Central Europeo (BCE) y su decisión de dejar los tipos de interés sin cambios en el 2% en su última reunión de abril.

Pero la lógica no siempre es una suma de dos más dos. O, como canta Sabina, «pero dos no es igual que uno más uno». Así, las tensiones inflacionarias generadas por la guerra de Irán han introducido un nuevo elemento de incertidumbre en el tablero europeo y han elevado las expectativas de que los tipos puedan volver a subir. Y, en ese escenario aún por confirmar, algunos actores del sector han apostado por adelantarse. «Estamos ante el inicio de una nueva guerra de rentabilidad sin riesgo», explica Andrea Morales, experta financiera de HelpMyCash. Desde su punto de vista, los bancos buscan nuevos clientes con pasivo y, «para atraerlos, están utilizando el gancho más efectivo para el ahorrador conservador: pagar más por su dinero», añade. La paradoja es que los grandes bancos españoles no tienen ninguna urgencia por entrar en esta guerra. Son entidades como Trade Republic, Banca March, Deutsche Bank, EBN Banco, Wizink o MyInvestor quienes, con campañas atractivas, buscan ahora atraer ahorro en un momento en el que el cliente empieza a mirar cuánto le paga realmente su banco.