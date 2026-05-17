Las tecnológicas aligeran sus plantillas con despidos para poder invertir en IA

Publicado por José A. González Madrid Creado: Actualizado:

Las grandes tecnológicas están viviendo una paradoja difícil de explicar si se mira solo la cuenta de resultados. Sus beneficios siguen en máximos, sus ingresos crecen y la inteligencia artificial (IA) les ha devuelto el relato de futuro. Pero, al mismo tiempo, sus plantillas se están reduciendo. No es una crisis financiera, es una reorganización. La IA se ha convertido en la gran apuesta estratégica de Microsoft, Meta, Google, Oracle y compañía. Y esa apuesta exige mucho dinero. Centros de datos, chips, energía, infraestructura, talento especializado y una carrera por no quedarse atrás que se está comiendo una parte creciente de sus presupuestos.

La consecuencia es que las compañías están buscando margen donde pueden. Y uno de los lugares más evidentes es el personal. Según los registros de Layoffs.fyi —el rastreador más consultado a nivel mundial para seguir en tiempo real los despidos en la industria tecnológica y de «startups»-, en lo que va de 2026 más de 92.000 empleados del sector tecnológico han perdido su trabajo en todo el mundo por las rondas de despidos de las grandes empresas del sector. Y la IA aparece como telón de fondo. No necesariamente porque vaya a sustituir mañana el trabajo de todos esos empleados, sino porque las compañías están rediseñando sus estructuras para concentrar recursos en ella. La gran apuesta que hay que pagar.

La coincidencia fue llamativa: Microsoft y Meta anunciaron recortes el mismo día, cerca además de la presentación de sus resultados trimestrales. Entre ambas compañías, los ajustes afectarán a más de 16.000 empleados. Meta prescindirá de unos 8.000 trabajadores, alrededor del 10% de su plantilla global, y dejará sin cubrir otras 6.000 vacantes. El mensaje de fondo es parecido en ambos casos: eficiencia, foco e inteligencia artificial.

Las empresas quieren liberar recursos para financiar su nueva prioridad. Microsoft afrontará inversiones cercanas a los 145.000 millones de dólares solo en este ejercicio fiscal. Mantener ese ritmo sin deteriorar los márgenes obliga a recortar en otras partidas. En conjunto, las grandes tecnológicas prevén inversiones de cientos de miles de millones de dólares durante 2026 vinculadas a la IA y a la infraestructura necesaria para desplegarla. La factura no se limita a los chips o los centros de datos. También incluye el coste de reestructurar plantillas. Oracle, por ejemplo, reservó 2.100 millones para indemnizaciones asociadas a su ronda de 30.000 despidos.

Microsoft prueba otra vía: que el empleado se vaya solo. La compañía ha elegido una fórmula poco habitual en su historia: ofrecer salidas voluntarias. En lugar de limitarse a ejecutar despidos colectivos, Microsoft ha planteado incentivos para que determinados trabajadores abandonen la empresa por decisión propia. Google ya recurrió a una fórmula similar en 2025, aunque con un riesgo evidente: abrir la puerta puede hacer que se marchen justo los perfiles que más interesaba retener. La oferta de Microsoft se dirige a empleados con un perfil concreto, en teoría más difícil de recolocar dentro de la nueva estructura. Afecta al 7% de su plantilla en Estados Unidos, más de 8.500 personas. ¿Por qué incentivar una salida en lugar de despedir? El resultado final es el mismo: menos empleados. Sin embargo, el camino no lo es. Un despido tradicional obliga a la empresa a justificar la decisión, evaluar el rendimiento y asumir más exposición legal. Una salida voluntaria desplaza parte de esa decisión al trabajador y reduce el riesgo de futuras reclamaciones. El riesgo: perder justo a quien no querías perder. En un momento en el que el talento especializado en IA escasea, incentivar bajas voluntarias puede salir caro: no solo se paga para reducir plantilla, también se corre el riesgo de perder a perfiles valiosos.