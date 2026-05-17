La Junta convoca ayudas de hasta 10 millones de euros para impulsar el empleo y la creación de empresas en Castilla y León

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La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Icecyl, ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos de creación de empresas en la Comunidad. Con un presupuesto inicial de 6.600.000 euros, ampliables hasta los 10.000.000 euros, esta iniciativa busca promover el autoempleo y la creación de puestos de trabajo por cuenta ajena.

La línea de ayudas se dirige a personas trabajadoras autónomas y pymes que promuevan iniciativas empresariales encuadradas en los sectores contemplados en la Orden EYH/201/2025, de 3 de marzo, y su finalidad es facilitar la financiación de proyectos empresariales orientados a la creación de nuevas actividades económicas en Castilla y León, mediante el apoyo a la inversión necesaria para su puesta en marcha.

En este sentido, serán subvencionables tanto la adquisición de activos materiales e inmateriales como aquellos gastos necesarios para la creación y el inicio de la actividad, contribuyendo así a reducir las barreras de acceso al emprendimiento. Los sectores beneficiarios abarcan una amplia gama de actividades, incluyendo industrias extractivas y manufactureras, construcción especializada, comercio, hostelería, servicios informáticos y actividades profesionales, entre otros, siempre que cumplan con los requisitos de la normativa vigente. El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026.

En cuanto a la cuantía de las ayudas, se establece un porcentaje fijo del 35 por ciento sobre el coste subvencionable que puede incrementarse con bonificaciones adicionales del 5 o 10 por ciento para proyectos que generen empleo en colectivos con dificultades de inserción, se ubiquen en el ámbito rural o incluyan medidas de protección medioambiental.

Además, y como medida excepcional de apoyo a la cohesión territorial, aquellos proyectos localizados en zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025 podrán recibir una subvención fija de hasta el 75 por ciento de la inversión. Los proyectos presentados deben contemplar una inversión subvencionable situada entre los 10.000 y los 150.000 euros y los beneficiarios podrán solicitar anticipos de hasta el 50 por ciento de la subvención para facilitar el inicio de sus operaciones.