Sánchez Galán afirma que solo los países con marcos estables tendrán «éxito"

Publicado por Agencias Bilbao Creado: Actualizado:

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que los países que ofrezcan «estabilidad, predictibilidad y seguridad jurídica» serán «aquellos que tengan éxito» y, además de marcos estables, ha demandado «incrementar enormemente» las inversiones, tanto en nueva generación como en redes eléctricas y almacenamiento.

Sánchez Galán ha realizado estas manifestaciones en el acto de celebración del 125 aniversario de la compañía que se ha desarrollado este martes en la Torre Iberdrola de Bilbao, con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, entre otros.

Al evento, presentado por Anne Igartiburu y que ha contado con actuaciones de la Sociedad Coral de Bilbao y la Orquesta Sinfónica de Bilbao, han asistido también miembros del consejo de administración y el equipo directivo de Iberdrola, así como representantes de los empleados, jubilados, proveedores y accionistas.

En la celebración, se ha presentado un libro elaborado con motivo de este aniversario y que es un recorrido por la historia de Iberdrola, tanto por su pasado como por su presente, como por sus perspectivas de futuro en la denominada «era de la electricidad».

El presidente de Iberdrola ha entregado el primer ejemplar al lehendakari, que ha reconocido que era un «placer y un honor» recibir de un «empresario vasco de Salamanca» este libro. Pradales ha mostrado su convencimiento de que seguirán escribiendo «nueva páginas», que «seguro que serán mejores que las que ya se han escrito y que han sido maravillosas».

Sánchez Galán ha subrayado que esta publicación es, ante todo, un reconocimiento a quienes han hecho posible «la trayectoria de crecimiento y servicio a la sociedad de Iberdrola» y ha recordado, entre otros, a los empleados, a sus «accionistas leales», a sus proveedores y a unas instituciones que «siguen definiendo los marcos adecuados» para generar desarrollo económico y social.