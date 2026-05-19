El Gobierno inyecta 13.300 millones al ICO para activar 'España Crece'

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El fondo soberano «España Crece» echó a andar este martes. Así lo decidió el Consejo de Ministros al dar «luz verde» al acuerdo que activa este vehículo de inversión e inyecta 13.300 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar los negocios que están llamados a transformar la economía española y mejorar su productividad.

El Gobierno ha creado bajo el nombre de «España Crece» un instrumento con el que dar una segunda vida a los fondos europeos, que finalizan este agosto, y con el que se aspira a movilizar hasta 120.000 millones de euros en inversiones público-privadas, el 7% del Producto Interior Bruto (PIB) español. Con este brazo inversor, el Ejecutivo crea una herramienta para inyectar dinero en la economía española sin plazos para ejecutar las inversiones, una de las principales limitaciones que tenían los fondos europeos.

Del monto total que recibirá el ICO, 10.500 millones provienen de los préstamos sobrantes de los fondos europeos y 2.800 millones de transferencias no reembolsables. Además, el ICO tendrá capacidad propia para financiar hasta 60.000 millones de euros que, sumados a la inversión privada, pongan en marcha 120.000 millones para seguir dinamizando la economía.