Las peticiones para residir y trabajar en España se disparan al margen de la regularización

Publicado por W. Dávila Madrid Creado: Actualizado:

España necesita inmigrantes para seguir creciendo económicamente. Este es el mensaje con el que el Gobierno modificó hace más de un año la Ley de Extranjería para permitir que las personas de origen extranjero que viven en España en situación irregular tengan más facilidades para regularizarse y que le ha llevado, 365 días después, a registrar 1,6 millones de peticiones para residir y trabajar en España entre mayo de 2025 y abril de 2026, un 32,4% más que el año anterior. Cabe destacar que estas solicitudes son ajenas a la regularización extraordinaria que el Gobierno aprobó hace unas semanas y con las que el Ejecutivo espera que medio millón de personas que viven en el país en situación irregular accedan a la residencia.

En el año 2025 el Gobierno cambió la Ley de Extranjería para permitir que más personas accedieron al arraigo, creando tres nuevas figuras: el arraigo por segunda oportunidad para personas que han tenido una autorización de residencia y la han perdido, el sociolaboral y el socioformativo. Estas se suman a las ya existentes, que son el arraigo social y familiar.

Junto a ello, se disminuyó un año el periodo exigido para acceder a esta figura de manera que actualmente solo se necesita demostrar que se ha vivido dos años en el país, salvo para el arraigo familiar, para el que no hay periodo mínimo de residencia.

Desde 2022 el número de personas regularizadas a través del arraigo y que, por tanto, pueden trabajar y cotizar a la Seguridad Social supera las 750.000, pero en la actualidad sólo 241.000 inmigrantes están trabajando. Esto se debe, en parte, a que muchas de estas autorizaciones ya no están en vigor, ya sea por renuncia del extranjero o porque se ha modificado su estado. Un 70% de expedientes resueltos tras la flexibilización Esta flexibilización de la normativa ha permitido, un año después, resolver 1, 4 millones de expedientes de extranjería, lo que supone un 25% más que en el año anterior, según cifras del Ministerio de Inclusión. De esta manera, siete de cada diez expedientes resueltos lo hacen al amparo del nuevo Reglamento de Extranjería. El 75% se refiere a solicitudes iniciales, mientras un 16,5% a renovaciones y el 8,2% a larga duración. Las más comunes son residencia temporal por circunstancias excepcionales (398.293), residencia temporal (334.055) y estancia en España (169.949).