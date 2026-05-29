Meta cobrará por Facebook e Instagram

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Meta ha anunciado la llegada del pago a Whatsapp, Instagram y Facebook. No es una tarifa por uso, sino solo para aquellos usuarios que quieran acceder a una serie de «funciones potenciadas». Esa es la explicación que este miércoles dio la jefa de producto de Meta, Naomi Gleit, en un vídeo donde aclaró que «mensajes y llamadas, en todo caso, siguen siendo 100% gratuitos. Los nuevos planes —bautizados como Plus— llegarán en las próximas semanas con «funciones divertidas». Además, añadió que «hay más planes en marcha para creadores, negocios y usuarios de Meta AI». Las suscripciones para Instagram y Facebook costarán 3,99 dólares al mes, mientras que la de Whatsapp valdrá 2,99 dólares al mes, entre 2,5 y 3,5 euros euros respectivamente.