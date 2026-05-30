Iberdrola anuncia beneficios de 25.000 millones de euros hasta 2028

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La de este viernes en Bilbao no era una junta de accionistas cualquiera para Iberdrola. Así lo reconoció su presidente, Ignacio Galán, al señalar que era la «más especial e importante» en su trayectoria. Y es que la eléctrica vasca celebra este año su 125 aniversario, un hito histórico después del nacimiento en 1901 del germen de la empresa, Hidroléctrica Ibérica, impulsada por unos «pioneros», tal y como recordó Galán, que llevaron la energía eléctrica a la Bilbao industrial de entonces. Pero Galán celebraba también su aniversario particular. Su 25 junta de accionistas desde que llegó a la empresa en la que tiró de su particular manual sacando pecho de la situación en la que está la empresa y anunciando grandes cantidades dinero. Así, la meta en los próximos tres años, 2026-2028, es firmar un récord de beneficios acumulado de 21.000 millones. Una cifra que supone una media de 7.000 anuales, muy por encima del techo de los 6.285 millones obtenidos el año pasado. Y unas cantidades que, además, permitirán seguir elevando la retribución al accionista en forma de unos dividendos que alcanzarán en ese periodo los 15.000 millones, una media anual de 5.000, también muy por encima de los 4.500 del año pasado. Son los resultados de la apuesta estratégica de la empresa para centrar el negocio en la gestión de las redes de transporte y distribución, cuyo plan de inversiones hasta 2028 asciende a 58.000 millones de euros. Una actividad que Iberdrola centrará principalmente en Reino Unidos y Estados Unidos. Galán destacó que la ‘era de la electricidad’ ya está en el mundo con un aumento de la demanda que la Agencia Internacional de la Energía cuantifica en el 50% y que en la Unión Europea se prevé que se duplique hasta 2040 triplicándose para 2050. Una situación en la que confesó que «no podemos suministrar la energía que nos demandan por las restricciones regulatorias». Un discurso con el que ha vuelto a poner en el punto de mira la retribución de las inversiones en la red establecidas en España por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que para la eléctrica es insuficiente. Galán explicó que «hay que incrementar de forma urgente las inversiones en redes, en potencia y en almacenamiento para responder a la demanda y reducir la dependencia». Para ello reclamó normativas que garanticen una seguridad jurídica para desarrollar inversiones. En ese contexto lanzó una andanada al papel del operador de la red en España, Red Eléctrica. La entidad del Estado atraviesa por un intenso enfrentamiento con las eléctricas en el reparto de responsabilidades por el apagón del año pasado. El presidente de Iberdrola se refirió a REE y le reprochó ser un agente que, además de operar el sistema «cotiza en Bolsa, regula, hace inversiones y negocio». Una situación, señaló «que no se da en ningún país de la Unión Europea». Los accionistas respaldaron con un promedio de más del 97% los diferentes puntos del orden del día. Entre los elementos sometidos a votación estaban las cuentas del pasado ejercicio en el que Iberdrola ganó un techo de 6.285 millones, en el que realizó una colocación acelerada de acciones y en el que anunció su plan inversor de 58.000 millones. Además se recogía el programa de remuneración variable para unos cuatros directivos con 20 millones de acciones que pueden a llegar a representar 400 millones. La compañía afronta el futuro con un gran crecimiento de su negocio especialmente en Estados Unidos y Brasil. El país gobernando por Trump, explicó Galán a preguntas de los accionistas, es una de las principales apuestas de Iberdrola por la creciente demanda eléctrica empujada por los centros de datos y porque «Estados Unidos necesita renovar las infraestructuras eléctricas» y «las autoridades del país están generando los marcos regulatorios adecuados».

Galán destacó que la «era de la electricidad» ya está en el mundo con un aumento de la demanda del 50%