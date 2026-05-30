El euríbor sube al 2,8% y encarecerá en más de 670 euros al año la hipoteca media

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Lo que empezó en febrero como un repunte moderado empieza a traducirse en cifras concretas para el bolsillo de los hipotecados. Tras tres meses consecutivos al alza, el euríbor cierra mayo en el 2,806%, su nivel más alto desde septiembre de 2024. El origen de esta tendencia hay que buscarla en la guerra de Oriente Medio. El mercado descuenta ya nuevas subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) a partir de junio y quien revise su préstamo variable anualmente puede llevarse alguna sorpresa. Según los cálculos de Roams, este incremento puede alcanzar los 56 euros al mes más al año, lo que en doce meses puede superar los 673 euros sobre una hipoteca media de 150.00 euros a 25 años con diferencia de euríbor más un punto. «Mientras la presión energética siga presente, al euríbor le va a costar bajar de forma clara», señala Pablo Vega, experto en finanzas de Roams. Desde RN Tu Solución Hipotecaria no ven todavía un nuevo ciclo alcista estructural, pero sí advierten de que el índice podría acercarse o superar puntualmente el 3% en verano si la inflación persiste y el BCE mantiene un tono restrictivo. El propio Banco Central ha publicado recientemente un documento alertando de los riesgos derivados de los llamados ‘shocks geoeconómicos’ y las interrupciones del suministro energético. la presión alcanza también al mercado de hipotecas fijas. Una de cada tres ha subido de precio desde el inicio del conflicto.