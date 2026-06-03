Los robotaxis llegan a España

Publicado por Colpisa Madrid Creado: Actualizado:

Antes de que finalice 2026, será posible circular por las calles de Madrid como pasajero en un coche sin conductor. No será un prototipo en fase de pruebas ni una demostración para periodistas, sino un nuevo servicio comercial. Uber, de la mano de WeRide y Amovo, anunció este martes el lanzamiento de su primer piloto comercial conjunto en Europa. El servicio empezará antes de que termine diciembre y permitirá a los usuarios pedir un vehículo sin conductor desde la aplicación de Uber, aunque en esta primera fase los coches contarán con un operador de seguridad a bordo.

El proyecto forma parte de un acuerdo estratégico entre ambas compañías que contempla despliegues en quince ciudades del mundo hasta 2030, con el objetivo de poner decenas de miles de robotaxis en circulación. Madrid es la cuarta ciudad en incorporarse a esa hoja de ruta, después de Abu Dabi, Dubái y Riad, y la primera en Europa. El modelo replica exactamente el esquema que ya funciona en Oriente Medio: WeRide aporta la tecnología de conducción autónoma, Uber la plataforma de demanda y el operador local —en este caso Avomo, filial de Moove Cars Group— se encarga de la flota y el mantenimiento.

La presencia de Avomo no es accidental. La empresa española ya opera en Atlanta y Austin, donde gestiona cerca de 400 vehículos autónomos para Uber, y lleva casi dos años trabajando con la compañía en el mercado estadounidense. Su papel en Madrid le convierte en el operador local con mayor experiencia en este tipo de flotas del país, lo que le sitúa en una posición ventajosa si el negocio escala después hacia otras ciudades españolas.

«España es nuestro quinto mercado en Europa y refuerza aún más nuestra posición como operador de robotaxi de referencia en el continente. Junto a Uber, estamos combinando nuestra tecnología de conducción autónoma con su plataforma de movilidad para acelerar la comercialización a gran escala», afirma Tony Han, fundador y CEO de WeRide.

El despliegue cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno ha negociado las condiciones del piloto. El acuerdo llega en un momento en que el debate regulatorio sobre los vehículos autónomos empieza a ganar cuerpo y ha reactivado el conflicto con los autónomos del taxi, que alertan de riesgos legales, competencia desigual y un posible impacto directo sobre sus ingresos.

El optimismo de las empresas choca con la cautela habitual en este sector. Los plazos de despliegue de robotaxis han sufrido retrasos en todo el mundo —Waymo, el operador más avanzado del mercado, lleva más de una década antes de alcanzar una escala comercial relevante— y la transición desde pilotos supervisados a servicios completamente autónomos exige superar obstáculos técnicos y también legales y de aceptación social.