España, bajo el riesgo del fantasma de estanflación en Francia y Alemania

El crecimiento económico de la zona euro está estancado. Son ya muchas las voces que se alzan invocando a los fantasmas de la estanflación en el Viejo Continente, la peor coyuntura a la que puede hacer frente una economía. Cuando se produce un escenario de estanflación, un país deja de crecer mientras que los precios se incrementan, propiciando además un aumento del desempleo.
Gran parte de los analistas y economistas dan por hecho que la subida de los precios energéticos derivada del cierre del estrecho de Ormuz disparará la inflación en todo el mundo. Además, los dos grandes motores económicos de la Unión Europea, Francia y Alemania, llevan tiempo estancados. «No podemos seguir creciendo indefinidamente si los países a los que vendemos y con los que comerciamos no crecen", advertía recientemente Carlos Ocaña, director general de Funcas. La OCDE también avisó el pasado martes en su último informe sobre Previsiones Económicas que un debilitamiento de la demanda externa podría lastrar la economía española.
En efecto, los que también son los dos principales destinos de las exportaciones españolas están experimentando una pronunciada desaceleración de su crecimiento económico. Concretamente, durante el primer trimestre de 2026, el PIB alemán se elevó apenas un 0,3%, mientras que el francés se quedó totalmente plano (0,0%). España exportó bienes por valor de 56.000 millones de euros a Francia y 39.700 millones de euros a Alemania en 2025, según datos del ICEX.
"El hecho de que las economías alemanas y francesas estén sufriendo tendrá un impacto en algún momento en las exportaciones de bienes españolas", asegura Bruno de Moura Fernandes, jefe de Macroeconomía en la empresa francesa Coface. «España se ve afectada por la debilidad de Alemania y Francia, en un contexto de demanda exterior débil", coincide Rubén Segura-Cayuela, director de Investigación Económica para Europa de Bank of America (BofA), en declaraciones a este medio.
Las industrias más afectadas son la automoción y la producción de maquinaria. España exportó más de 35.000 millones de euros en coches el año pasado, pero tanto en Francia como en Alemania las matriculaciones de vehículos nuevos vienen cayendo desde 2019, salvo algunos meses excepcionales.
La industria automotriz española comienza a notar los efectos del descenso de la demanda en las grandes economías europeas, que se suma a la carrera por adaptarse a la electrificación en las fábricas. En 2025 la producción de vehículos cayó un 4,3%, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). «Este descenso de la producción es una señal de que hay que reforzar y actuar de inmediato sobre el sector de la automoción, no solo de España, sino de Europa. El descenso de la demanda evidencia que debemos seguir impulsando la transición a las cero emisiones con medidas mucho más eficaces y coordinadas", apunta José López-Tafall, director general de Anfac.
España capta 376 proyectos en 2025, un 7% más, gracias al dinamismo de la economía, los bajos salarios y al empuje de sectores estratégicos
El país se erige como el quinto país europeo que más inversión extranjera atrae
España ha ido aumentando el interés que genera para el capital extranjero durante los últimos años. En 2025 se consolidó como el quinto país en Europa que más proyectos de inversión atrajo, por detrás de Turquía, Reino Unido, Alemania y Francia, que mantuvo el liderazgo por séptimo año consecutivo. Son datos de un barómetro sobre atracción de inversiones publicado por la consultoría EY. En concreto, España atrajo el año pasado 376 proyectos, un 7% más que en 2024, impulsada por el dinamismo económico y el atractivo de determinados sectores estratégicos.
El informe destacó el crecimiento superior al promedio de la Unión Europea, así como uno de los costes laborales más bajos de la zona euro —una media de 26 euros por hora trabajada frente a los 38 de media en el área comunitaria— como los principales factores de atractivo para inversiones extranjeras de España.
Los fuertes vínculos con inversores chinos en sectores como la energía y las baterías es otro de los puntos fuertes que resaltó el estudio. El ecosistema tecnológico catalán, con gran presencia de empresas internacionales y capacidad para atraer talento extranjero, se suma a la lista de motivos que EY considera que tienen peso para los inversores que terminan eligiendo España como destino de sus flujos de capital.
Otras regiones ganan peso Además de ello, nuestro país dispone de suelo para actividades logísticas, industriales y centros de datos y de buenas conexiones entre puertos, infraestructuras logísticas y polos industriales, según el análisis de la consultoría.
Francia volvió a liderar la lista de principales destinos europeos de las inversiones extranjeras con 852 nuevos proyectos, seguida de Reino Unido, con 730, y de Alemania, con 548. Turquía se situó algo por encima de España, en cuarta posición, con 383 proyectos y un notable crecimiento del 20%.
Por detrás de nuestro país, en sexta posición, se ubicó Polonia, con 285 proyectos y un crecimiento del 10%, ligeramente superior al español. De esta forma, el podio de países que más incrementaron la cantidad de proyectos lo conformaron Turquía, Polonia y España.
«La inversión extranjera directa está fluyendo cada vez más hacia estas regiones debido a los costes laborales competitivos, la gran disponibilidad de terrenos para proyectos industriales y la financiación de la UE, que está impulsando la inversión en infraestructuras», indicaron los autores del informe. A una amplia reserva de talento en estas áreas geográficas se suman los incentivos fiscales, algunas iniciativas locales de mejora de las competencias y la inversión en infraestructuras digitales modernas. El acercamiento de posturas con otras economías, como China, Canadá y la India, se ha convertido en prioritario para la Unión Europea, especialmente tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. El estancamiento de Francia y Alemania es otro motivo más: España necesita nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar sus exportaciones y reducir la dependencia de la coyuntura económica. Sin embargo, la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales no es tan sencilla como parece.