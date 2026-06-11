El Gobierno acelera ahora con las Cuentas

Publicado por Ana Cantero Madrid Creado: Actualizado:

Continúa avanzando la carrera hacia la confección de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció este miércoles en la sesión de control del Congreso que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico que acompañará a los PGE de 2027 el próximo martes 23 de junio.

«Como ya dijo el presidente del Gobierno, vamos a avanzar para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado presentando el cuadro macro el día 23 de junio», confirmó el ministro durante su turno ante la Cámara Baja.

Con este anuncio, el Ejecutivo da un paso más en la carrera por confeccionar unos nuevos presupuestos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la semana pasada su intención de presentarlos para el año que viene. La orden ministerial de Hacienda, el pistoletazo de salida de la tramitación de este proyecto, se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ahora el Gobierno tendrá que presentar el ‘techo de gasto’ y las previsiones macroeconómicas para los próximos tres años en un contexto geopolítico incierto marcado por el conflicto en Oriente Medio. A finales de abril, el Ejecutivo aprobó el Informe de Progreso Anual, que mandó a la Comisión Europea, donde advertía de quela guerra en Irán podría restar hasta cuatro décimas de la previsión de crecimiento del PIB, fijado en un 2,2%. Aunque, por el momento, el departamento que dirige Cuerpo decidió mantener esa previsión.

Una vez presentado el cuadro, el siguiente paso de la tramitación de las cuentas públicas será la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

Esa senda de déficit deberá ser votada en el Congreso y en el Senado, aunque en esta legislatura no se ha completado nunca el ciclo. Después del verano, se espera la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027.

Este nuevo intento de aprobar Presupuestos también se prevé plagado de piedras en el camino. De hecho, de prosperar, los de 2027 serían los primeros de la legislatura después de que se hayan ido prorrogando cada año los de 2023. No obstante, las cuentas públicas para 2026 ya quedaron frustradas por falta de apoyo parlamentario, que tumbó la senda de déficit 2026-2028 hasta en dos ocasiones, y todo parece indicar que el Gobierno volverá a acusar esa escasez de respaldo en la Cámara Baja.

En una comparecencia la semana pasada, el ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró que la vivienda sería «una prioridad absoluta» en los nuevos presupuestos, de manera que se impulsará «el mayor esfuerzo de inversión pública en vivienda» en toda la historia democrática del país.

Así, uno de los objetivos más importantes de los PGE de 2027 será «garantizar el acceso a la vivienda mediante el incremento de la oferta de inmuebles a precios asequibles, previniendo situaciones de tensión en el mercado del alquiler», según reza el texto publicado en el BOE el pasado viernes.

El vicepresidente se enfrentó a una oleada de preguntas de la oposición por la situación económica y fiscal que viven las familias y las empresas españolas. Para el diputado popular Marí Bosó, el problema de la vivienda y el mayor coste de la vida «han roto el puente entre crecimiento económico y bienestar social». Cuerpo, en su respuesta, hizo referencia al «diagnóstico unánime» de la Comisión Europea, la OCDE o el FMI, que sitúan a la economía española como líder en crecimiento del PIB entre los grandes europeos.