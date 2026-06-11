SpaceX, el 'ojo derecho' de Musk sale a Bolsa y así cimentará su extraordinaria fortuna

Fotografía de archivo del edificio de la empresa aeroespacial SpaceX en la ciudad de Starbase a las afueras de Brownsville, en el sur de Texas (EE. UU.). EFE/Alejandra Arredondo.

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La salida a bolsa de SpaceX es el último gran hito del controvertido empresario Elon Musk, la persona más rica del mundo, que ha cimentado su fortuna a través de compañías como Tesla, Zip2, Twitter o PayPal, la firma que le permitió destinar 100 millones de dólares a fundar la compañía que mañana debuta en Bolsa.

Aunque pueda parecer la última compañía de Musk, SpaceX nació en 2002, antes incluso que Tesla, con el objetivo de llevar al hombre a Marte, el gran sueño de un empresario que había logrado 180 millones de dólares tras la venta de PayPal -de la que era accionista mayoritario, con el 11,7 % de los títulos- a eBay por 1.500 millones.

Musk es, ahora mismo, el máximo accionista de Tesla, que fabrica vehículos eléctricos -que en el futuro serán autónomos- y desarrolla instalaciones solares y baterías, aunque también tiene participaciones en la empresa de neurotecnología Neuralink o la firma de excavaciones The Boring Company, además de SpaceX.

SpaceX tiene tres divisiones principales: el sistema de lanzamiento de cohetes Starship; la constelación de satélites Starlink, que busca ofrecer un servicio de internet de alta velocidad y baja latencia a través de su constelación de satélites, y xAI, integrada en los últimos meses, que desarrolla la infraestructura de computación para IA, en la que se incluyen Grok (asistente y chatbot de IA) o la red social X (antes Twitter).

Pese a su salida a Bolsa, Musk mantendrá el control de SpaceX, con un derecho de voto cercano al 84 %.

A través de esta operación, Musk espera recaudar unos 69.000 millones de euros (75.000 millones de dólares) con los que reforzar la infraestructura y potenciar el crecimiento de esta firma, que, como Tesla, fue fundada a raíz de la venta de PayPal, la plataforma digital global que funciona como un monedero electrónico.

Pero antes de PayPal, Musk ya se había hecho multimillonario. El empresario nacido en Sudáfrica el 28 de junio de 1971 fundó a sus 24 años, junto a otros dos compañeros, Zip2, para gestionar el desarrollo y el mantenimiento de sitios web específicos para empresas de medios de comunicación.

La web gestionaba en febrero de 1999 unos doscientos sitios web y fue vendida a Compaq Computer en 1999 por 307 millones de dólares, de los que Musk recibió 22 millones, y de ellos, 12 millones fueron para crear X.com, uno de los primeros bancos online.

Apenas un año más tarde, se fusionaría con Continity Inc, una empresa de software fundada en 1998 que había lanzado PayPal, que permitía mandar dinero entre usuarios, y, aunque en un primer momento se llamó X.com, antes de su salida a bolsa en 2002 cambió su nombre a PayPal.

La empresa, que había levantado 100 millones de dólares de inversión de entidades como Goldman Sachs o Deutsche Bank y que tenía más de un millón de clientes, fue adquirida por eBay en su primer año como cotizada, lo que terminó de cambiar la vida de Musk.

De PayPal a Tesla, SpaceX y SolarCity, integrada en Tesla

Esta venta le permitió destinar 100 millones de dólares a SpaceX, mientras que invirtió unos 70 a lo largo de los años sucesivos en Tesla y dedicó diez a SolarCity, con la que diseñar e instalar sistemas de energía solar, aunque ahora está integrada dentro de Tesla.

Musk es, desde hace más de un año, la persona más rica del mundo según Forbes, que, a junio de este año, calcula una fortuna de unos 835.000 millones de dólares para el sudafricano nacionalizado estadounidense y estima una participación valorada de unos 500.000 millones de dólares en Space X.

Asimismo, a 29 de agosto de 2025, Musk era propietario del 19,7 % de las acciones de Tesla, según el documento remitido por la compañía a la SEC, el regulador bursátil estadounidense. Esta participación en Tesla supone, a precios actuales, unos 240.000 millones de dólares.

Fundado en 2003 con la idea de impulsar los vehículos eléctricos y facilitar la transición hacia la energía sostenible, Musk fue el principal financiador en los primeros meses de Tesla, una compañía que se ha transformado en los últimos años y que aspira a convertirse en un fabricante de robots humanoides, como el Optimus, y de vehículos autonómos.

No obstante, el pasado noviembre, la junta de accionistas de Tesla aprobó pagar al consejero delegado de la compañía, Elon Musk, la cifra récord de 1.000.000.000.000 (1 billón) de dólares en acciones.

Esta nueva compensación de Musk se basa en opciones sobre acciones y está ligada a que la compañía alcance 12 objetivos durante la próxima década, desde elevar la valoración bursátil de Tesla a 8,5 billones de dólares, hasta producir millones de 'robotaxis' y robots humanoides, además de multiplicar la producción y los beneficios del fabricante.

Musk también es máximo accionista de Neuralink, una compañía valorada en unos 9.000 millones de dólares tras una ronda de financiación de unos 600 millones en mayo de 2025, aunque, al ser una compañía privada, no se especifica el porcentaje de su accionariado, lo mismo que con The Boring Company, valorada en 5.700 millones de dólares.