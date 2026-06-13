El Gobierno veta la ley para facilitar el acceso de los autónomos al paro

Publicado por Wendy Dávila Madrid Creado: Actualizado:

A seis de cada diez autónomos que solicitan el paro se les deniega debido a la complejidad del sistema. Esta es una de las principales denuncias que vienen haciendo desde las organizaciones de autónomos. A pesar de ello, el Gobierno ha vetado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley registrada por Junts para facilitar el cese de actividad a los trabajadores por cuenta propia, de manera que se les reconociese cuando cerrasen de facto su negocio sin necesidad de acreditar la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos.

Junts presentó en mayo una amplia proposición de ley en la Cámara Baja para reformar diferentes aspectos del trabajo por cuenta propia. Entre otras cuestiones se planteaba un acceso al paro y a la situación de cese de actividad más ágil para los autónomos, reservar una cuota mínima para autónomos y microempresas en la participación de contratos públicos y también ajustes en el sistema de cotización por rendimientos reales y en los procedimientos de regularización con el propósito de acortar plazos y evitar sobrecotizaciones prolongadas.

Sin embargo, el Gobierno ha impedido la tramitación de esta propuesta legislativa a través del derecho que le da la Constitución de vetar medidas que tengan impacto presupuestario, bien sea por un aumento del gasto o por la reducción de los ingresos. Así, el Ejecutivo ha presentado en la Cámara Baja un escrito de disconformidad con la tramitación de la ley de Junts. La Mesa del Congreso, dominada por el PSOE y Sumar, admitirá a trámite ese escrito y la propuesta legislativa no se llegará ni a debatir.

«No tienen vergüenza», esgrimió el vicepresidente de CEOE y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) Lorenzo Amor sobre la cuestión a través de un mensaje en sus redes sociales, donde criticó que se esté «maltratando» a los trabajadores por cuenta propia al impedir el debate de esta medida.

Las organizaciones de autónomos llevan tiempo reclamando al Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Social, la mejora del cese de actividad, ya que, según cifras de Upta, no llega ni a la mitad de los trabajadores por cuenta propia que lo solicitan a pesar de haber cotizado específicamente para ello.

«Es el gran fiasco del sistema de protección social», denuncian desde la organización presidida por Eduardo Abad, que lleva presionando, junto al resto de organizaciones de autónomos, para reformar el sistema.

Estas criticas arrancaron a Seguridad Social un compromiso para simplificar y hacer el cese más accesible. Una reforma que la vicepresidenta segunda y también ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Sumar, también ha reconocido que es necesaria. Sin embargo, con el veto a la propuesta de ley de Junts, parece que el Ejecutivo central no usará la vía propuesta por la formación del fugado Carles Puigdemont para mejorar el acceso al paro de los trabajadores por cuenta propia.