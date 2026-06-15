España encara el verano con un 3,7% más de pasajeros

Publicado por W.J.D. Madrid Creado: Actualizado:

España moderó su crecimiento de pasajeros aéreos de cara al verano. Los aeropuertos del Grupo Aena registraron un total de 124,6 millones de pasajeros hasta mayo, lo que supone un 3,7% más que el mismo periodo del año anterior, pero se queda por debajo del alza del 4,7% registrada el año anterior. Detrás del alza de este año encuentra se encuentra el aumento de la programación de la temporada de verano derivada del conflicto de Oriente Medio y la transferencia de pasajeros procedentes del transporte ferroviario tras el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), dos circunstancias puntuales y, por tanto, no estructurales al comportamiento del tráfico.

En el acumulado del año, los principales aeropuertos españoles mantuvieron su liderazgo: Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas superó los 6 millones de pasajeros en mayo, seguido de Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con 5,5 millones.

De cara al inicio de la campaña turística destacan los crecimientos del tráfico en el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández (+11,9%), Aeropuerto de Valencia (+11,8%) y Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (+6,3%), lo que refleja el impulso del turismo internacional.

El tráfico de mercancías también mostró un comportamiento positivo, con un incremento del 5,1% hasta mayo, con Madrid y Barcelona como principales 'hubs' logísticos. Este crecimiento en el tráfico aéreo se produjo a pesar de que los vuelos nacionales se encarecieron un 25,5% a lo largo de mayo con respecto al mismo mes de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de los componentes que tiró al alza el dato de inflación de mayo, que subió un 3,2%.