BBVA, CaixaBank y Banco Santander se unen en la lucha contra el crimen financiero

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

FrauDfense, compañía participada a partes iguales por Banco Santander, BBVA y CaixaBank, anunció hoy la puesta en marcha de «FrauDfense Check», su primer servicio. Esta iniciativa pone de relieve el papel pionero e innovador de las tres entidades en la promoción de modelos de colaboración sectorial, «posicionando a la industria financiera española como referente internacional en la prevención del fraude».

FrauDfense ha desarrollado una plataforma tecnológica avanzada de alto rendimiento, diseñada para operar conforme los estándares más exigentes de la operativa bancaria. Sobre esta base, la compañía pone en marcha un servicio concebido para prevenir el fraude antes de que ocurra, mediante el intercambio seguro de información entre entidades financieras.

FrauDfense abre la participación al conjunto del sector financiero español y pone el servicio a disposición de nuevas entidades y marcando un hito en la lucha colectiva contra el crimen financiero. La incorporación de nuevas entidades permitirá ampliar el alcance y la efectividad del modelo colaborativo y contribuirá a mejorar la protección de los clientes y a consolidar una respuesta común y más robusta frente al crimen financiero.

Durante el último año, Banco Santander, BBVA y CaixaBank han llevado a cabo un proyecto piloto de «FrauDfense Check», aplicándolo a múltiples casos de uso relevantes para la operativa bancaria diaria, entre ellos el alta de clientes, la contratación de productos, transferencias, pagos con Bizum y operaciones con tarjetas. Como resultado de esta prueba se ha logrado demostrar la capacidad del servicio para prevenir millones de euros en fraude, «demostrando que la colaboración sectorial y la inteligencia compartida son una palanca clave frente a las nuevas tipologías de fraude, que refuerza y potencia los sistemas de seguridad de cada entidad».

FrauDfense ha construido un ecosistema de colaboración en el que los responsables y expertos en crimen financiero de las principales entidades financieras españolas intercambian información, analizan patrones comunes y diseñan e impulsan acciones conjuntas frente a amenazas emergentes.

Este modelo colaborativo supone además un apoyo clave para anticipar y facilitar el cumplimiento de los futuros requisitos regulatorios previstos en el Reglamento Europeo de Servicios de Pago (Payment Services Regulation, PSR), actualmente en fase de aprobación, que refuerza la obligación de compartir información sobre fraude entre proveedores de servicios de pago.