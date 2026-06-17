Alcampo: 4.540 M€ en ventas tras invertir 100 millones para «comer bien"

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La cadena de supermercados Alcampo cerró el año 2025 con 4.540 millones de euros de volumen de ventas tras invertir 100 millones en el desarrollo de su misión y visión por la que se busca que el cliente pueda «comer bien y vivir mejor cuidando el planeta». Así lo señaló el CEO de la compañía, Carlos Pedreira, durante la presentación del informe de actividad y de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa en 2025, en un acto celebrado en el Museo Patio Herreriano de Valladolid ante unas 150 personas entre las que se encuentran proveedores, trabajadores y clientes como «muestra del tejido industrial y agrícola» que, en Alcampo, «están unidos».

Pedreira destacó los más de 4.400 proveedores con los que cuenta la compañía, el 94 por ciento españoles, así como los casi 23.000 trabajadores en plantilla, a quienes se busca «convertir en motor de la actividad» desde la perspectiva de que «lo que mueve una empresa son las personas». Todo como parte de la «transformación cultural brutal» que está impulsando Alcampo «con consciencia y responsabilidad, exigencia y excelencia», y bajo la premisa de «localizar y detectar, promover y desarrollar, y hacer emerger el talento» a través de un cambio en la organización que se ha llevado a cabo en enero y que pone en marcha «una hoja de ruta ambiciosa para que, con Alcampo, salgamos todos ganando».

Además de los tres ejes humanos, Pedreira también destacó los tres ejes de negocio que «van a marcar el futuro de Alcampo» y que pivotan sobre la proximidad, a través de una red de supermercados que seguirá creciendo «a un ritmo de apertura alto» dado que «al 88 por ciento de los clientes les gusta comprar en proximidad»; el negocio online, como «prioridad» para acercar el comercio «a todos nuestros clientes en todas las ciudades y comunidades», y la mejora de la rentabilidad, «consiguiendo un margen justo para proveedores y clientes que permita un crecimiento sostenible».

“Estamos en un proceso de transformación brutal”, planteó Pedreira durante su intervención, que en ese crecimiento del negocio online y las tiendas de proximidad, recordó la adquisición de más de 200 supermercados de la marca DIA, muchas de ellas en Castilla y León, para “seguir apostando por esta bonita región y sus habitantes”, en relación a Castilla y León.

De hecho, el proceso de transformación también incluye un aumento de la capacidad logística, con la puesta en marcha de “una de las mayores plataformas logísticas de alimentación” en Illescas (Toledo) y la compra de otra en Villanubla para abastecer de producto a toda Castilla y León y el norte de España, lo que muestra, a juicio del CEO de Alcampo, la apuesta por la comunidad castellana y leonesa zomo “zona de vida” donde “acercar formatos a las necesidades de los clientes” de la compañía.

Finalmente, Pedreira destacó los elementos por los que “la gente viene” a los supermercados de Alcampo, como el precio al ser “los más baratos”; el surtido con más de 50.000 referencias de las que 15.700 son de productos frescos “para comer bien y vivir mejor cuidando el planeta”, y las grandes campañas para “generar atracción”.

Durante la presentación, liderada por la directora de Responsabilidad Social Corporativa, Calidad, Comunicación y Relaciones Externas de Alcampo, Yolanda Fernández, se dieron a conocer más datos como la reforma de 26 tiendas, la apertura de once supermercados franquiciados y la llegada a 3,7 millones de socios Club Alcampo en 2025, que marcan la “hoja de ruta” que pretende situar a la compañía “en el podium del retail”.

Además, también se contó con la participación, por video, del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que mostró la “satisfacción” de la ciudad por acoger este encuentro que muestra que “es posible generar valor económico y contribuir al cuidado de las personas y el planeta”, máxime cuando se pone el foco en “la apuesta por lo local, por el empleo y por el valor de los oficios que forman parte de nuestra vida cotidiana”.

“Vivimos una época de grandes transformaciones por la innovación y la inteligencia artificial, pero el futuro pasa por combinar la tecnología con el talento humano, el progreso con la proximidad y la modernidad con la tradición”, concluyó el alcalde de Valladolid.