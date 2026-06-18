BBVA eleva al 2,2% el crecimiento de CyL por las ventas al exterior

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El servicio de estudios de BBVA Research aumenta las expectativas de crecimiento de la economía de Castilla y León para 2026. El Observatorio Regional de junio refleja que el PIB de la Comunidad, avanzará este año a un ritmo del 2,2 por ciento, cuatro décimas más que en su estimación de marzo, por «el mejor desempeño de las ventas al exterior respecto a lo previsto hace unos meses».

El informe sitúa sin embargo a la Comunidad, una décima por debajo del crecimiento prevista para la media nacional, del 2,4 por ciento. Castilla y León «sigue acusando la atonía de la industria, aunque muestra un desempeño mejor durante los últimos meses, gracias a la recuperación de la creación de empleo y de las exportaciones de bienes», indica el análisis. La Comunidad estará lejos de las autonomías más dinámicas, Valencia, tres por ciento; Madrid, 2,7 por ciento, y Andalucía y Baleares, 2,6 por ciento, en ambos casos. A la cola se situarán, siempre según BBVA, Navarra y La Rioja, con un 1,8 por ciento. En cuanto al ejercicio 2027, BBVA Research revisa a la baja su previsión de crecimiento para la Comunidad de marzo en cinco décimas, y la sitúa en el dos por ciento, y la de España en tres, hasta el 2,1 por ciento, por «el deterioro del contexto externo», que «modera las perspectivas».

El servicio de estudios asegura que el encarecimiento de la energía y de otros insumos clave «frenará la actividad y elevará la inflación, mientras que unos tipos de interés más altos de lo previsto, la caída de la confianza de los consumidores, el aumento de la incertidumbre sobre la política económica y el posible deterioro de la inversión condicionarán el avance de la actividad». Asimismo, el progresivo agotamiento de algunas medidas extraordinarias de apoyo fiscal «reducirá parte del impulso observado en años anteriores». Agrega que con la finalización de los fondos NGEU, «la inversión puede resentirse especialmente en aquellas regiones que han mostrado un mayor empuje de los fondos» como Castilla y León.

No obstante, el documento pone de relieve que el aumento previsto del gasto en defensa en Europa «podría generar oportunidades para algunas comunidades con una mayor presencia de actividades vinculadas directa o indirectamente a este sector». Además, considera «clave» la diversificación de destinos de las exportaciones de bienes aprovechando acuerdos como el firmado con Mercosur y asegura que Asturias, Murcia, País Vasco, Navarra y Cataluña, Castilla y León son las comunidades con una mayor exposición a la demanda de estos países.

Por último, resalta que las comunidades autónomas con menores aumentos del PIB serían las que mejor evolución del PIB per cápita mostrarían, gracias a contribuciones por encima de la media en productividad en Asturias, Castilla y León, Extremadura y País Vasco.

BBVA sitúa a la cabeza del crecimiento en España durante el ejercicio 2027, a Navarra y País Vasco, con un 2,4 por ciento, y a la cola, a Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Valencia, con un 1,9 por ciento.

Por lo que se refiere al empleo, el Observatorio eleva del 0,8 de marzo al 1,2 por ciento el aumento de los puestos de trabajo previsto para este año en la Comunidad, y mantiene el 2,3 por ciento para el conjunto de las autonomías. Para 2027, el estudio estima un crecimiento del empleo en la Comunidad del 1,8 por ciento, dos décimas más que en marzo; mientras que en España también crece hasta el 2,2 por ciento.