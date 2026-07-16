La electrificación y la geopolítica golpean a los coches y al negocio

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Aranceles, electrificación, incertidumbre geopolítica, guerra por los componentes y una regulación europea en plena revisión. Un cóctel que en 2025 puso contra las cuerdas al sector de la automoción y que todavía mantiene el horizonte cubierto de nubarrones. Los fabricantes instalados en España elevaron su facturación un 3,8%, hasta los 80.315 millones de euros, pero su beneficio neto se desplomó un 56,3%, hasta los 853 millones, marcado por la caída de la rentabilidad de Seat que ganó un 92% menos el años pasado.

«El comercio internacional está en plena revisión y afecta de lleno a la automoción», resumió José López-Tafall, director general de la patronal Anfac, durante la presentación de su informe anual. El sector afronta una combinación de presiones geoestratégicas, proteccionismo estadounidense, tensiones comerciales y una transición tecnológica que obliga a desembolsar miles de millones antes de que la demanda del vehículo eléctrico alcance suficiente escala.

La caída de la producción motivó una sensible reducción de la afiliación en el sector. Las empresas automovilísticas dieron empleo de forma directa a 53.943 personas a cierre del año pasado, lo que supone la pérdida de más de 3.200 puestos de trabajo.

A la adaptación de las fábricas para acoger nuevas plataformas electrificadas se suma la debilidad de los principales mercados europeos. Francia y Alemania, destinos naturales de buena parte de los automóviles fabricados en España, atraviesan un periodo de estancamiento que se traduce en menos pedidos para las plantas nacionales. Las exportaciones retrocedieron un 8,2%, hasta 1,95 millones de vehículos.

Las perspectivas para 2026 tampoco anticipan un cambio de tendencia. Anfac calcula que las factorías españolas ensamblarán alrededor de 2,26 millones de vehículos, prácticamente los mismos que el pasado año. La recuperación de las ventas convivirá así con un tercer ejercicio de estancamiento industrial. La patronal espera que el mercado supere ligeramente los 1,2 millones de turismos matriculados y que las ventas de modelos electrificados alcancen las 300.000 unidades, alrededor del 25% del total, una vez que se despliegue el nuevo programa de ayudas Auto+.

Uno de los principales focos de incertidumbre para las fábricas españolas procede del grupo Volkswagen, inmerso en un proceso de reducción de costes y revisión de sus programas industriales. Preguntado por las posibles consecuencias para España, López-Tafall admitió que «los recortes y la localización de los programas pueden afectar».

Frente al retroceso industrial, el mercado nacional ofreció una imagen más favorable. Las matriculaciones de turismos aumentaron un 12,9%, hasta 1,15 millones de unidades, aunque todavía permanecen por debajo de los niveles previos a la pandemia. La electrificación fue el principal motor del crecimiento: las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables prácticamente se duplicaron, hasta alcanzar las 245.629 unidades en el conjunto de categorías. Los turismos electrificados sumaron 225.617 matriculaciones y ya representaron el 19,7% del mercado.

López-Tafall defendió que la electrificación española avanza de manera sostenida, aunque reconoció que sigue por debajo de la media europea porque partió más tarde. La patronal reclama que los objetivos ambientales se unan a la capacidad de las fábricas, la evolución del mercado y el despliegue de infraestructuras.

Para ello, Anfac quiere poner en marcha el Plan Auto+.