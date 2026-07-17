Red Eléctrica corta la luz a la gran industria para evitar otro apagón

Publicado por José A. González Madrid Creado: Actualizado:

Este miércoles, entre las 21.00 y las 23.00 horas, millones de españoles permanecían sentados frente al televisor, pendientes del desenlace del Inglaterra-Argentina para conocer al rival de España en la final del Mundial. Muchos otros disfrutaban probablemente de sus vacaciones estivales en el paseo marítimo de alguna ciudad costera o de la tranquilidad de la casa del pueblo. Sin embargo, la situación era muy distinta en el centro de control de Red Eléctrica.

Durante esa franja horaria, el operador del sistema eléctrico español activó el Sistema de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) y ordenó a las grandes industrias adheridas al servicio que redujeran temporalmente su consumo. Es la segunda vez que sucede en menos de dos meses. En la práctica, algunas tuvieron que detener o limitar parte de sus procesos, aunque no se trató de un corte generalizado ni involuntario del suministro industrial.

"La continuidad del suministro no se vio en ningún momento comprometida", sostiene Red Eléctrica. «Los mecanismos de seguridad del sistema funcionaron", señalan fuentes del mercado.

Según los datos comunicados por el operador, el SRAD se activó en dos ocasiones, a las 21.43 y a las 22.11 horas, y permaneció operativo hasta la medianoche. En la primera intervención se ordenó una reducción de 943 megavatios, equivalentes a 1.210 megavatios hora, mientras que posteriormente se movilizaron 832 megavatios, con un volumen de 1.494,2 megavatios hora.

La finalidad de la actuación, según Red Eléctrica, fue garantizar los niveles de reserva establecidos en los procedimientos de operación ante una reducción puntual de los recursos de generación y del margen disponible para responder a nuevas desviaciones. No faltó electricidad para atender la demanda, pero sí capacidad de respaldo suficiente para reaccionar con seguridad si aumentaba el consumo o caía alguna fuente de producción.

Fuentes conocedoras del funcionamiento del mercado eléctrico explican que la activación del SRAD no significa, por sí sola, que el sistema estuviera al borde de un apagón. Se trata de una herramienta prevista para corregir los desajustes entre la electricidad que se produce y la que se consume antes de que sea necesario recurrir a cortes involuntarios de suministro.

Tradicionalmente, cuando la demanda aumentaba o se reducía la producción prevista, el operador recurría principalmente a centrales de ciclo combinado para incrementar la generación. Este sistema permite actuar en sentido contrario: en lugar de producir más electricidad, reduce de forma controlada el consumo de grandes clientes industriales que se han ofrecido previamente para prestar este servicio.

Las empresas adheridas -principalmente acereras, cementeras, químicas y otros grandes consumidores electrointensivos- pueden detener, reducir o desplazar temporalmente parte de sus procesos productivos. A cambio de esa flexibilidad, reciben una compensación económica tanto por estar disponibles como por la activación efectiva del servicio. En este episodio, las reducciones se remuneraron a 194,82 y 176,24 euros por megavatio hora, respectivamente.

Causa desconocida

Sobre las causas concretas del episodio existen distintas explicaciones. Fuentes del mercado apuntan a una combinación de factores, entre ellos una demanda eléctrica superior a la prevista, desviaciones en la producción renovable y posibles dificultades en la regulación de los ciclos combinados.

Red Eléctrica no ha detallado públicamente el origen concreto del desajuste y se ha limitado a señalar que se produjo una reducción puntual de los recursos disponibles. Fuentes del mercado subrayan que la decisión de reducir el consumo industrial, en lugar de ordenar el arranque de más centrales de gas, también puede responder a criterios económicos y de eficiencia para el conjunto del sistema.