Bruselas multa a Google con 890 millones por prácticas contra la competencia

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Comisión Europea ha adoptado este jueves dos decisiones contra Google y ha impuesto al gigante tecnológico una multa millonaria. Bruselas apunta que la empresa con sede en Silicon Valley ha favorecido sus propios servicios en su motor de búsqueda y ha impuesto restricciones a terceras empresas para redirigir a los consumidores a canales de compra alternativos en Google Play, redireccionando a los usuarios a sus propios servicios, lo que incumple la Ley de Mercados Digitales (DMA) europea. Por ello, ha impuesto dos multas a la compañía, una de 460 millones de euros y otra de 430 millones de euros, lo que en total suma 890 millones de euros, la multa más alta hasta ahora impuesta a una compañía por incumplir la DMA. La compañía ha visto este mismo mes cómo la Justicia europea ratificaba la mayor multa de la Comisión Europea impuesta contra una empresa tecnológica de 4.125 millones, por abusar de su posición dominante en Android. Y ahora recibe nuevas sanciones por favorecer sus propios servicios frente a los de terceros. Bruselas ha constatado que Google otorga «un trato preferente» a sus propios servicios de compras, hoteles, transportes... frente a los de terceros en su motor de búsqueda, lo que va en contra de la ley comunitaria. Los servicios de Google quedan, por tanto, en una posición más destacada —en la parte superior de la pantalla— y con elementos visuales y filtros mejorados, algo que no ocurre con los servicios que ofrecen terceros, que no gozan de la misma visibilidad. La ley europea determina que los distribuidores de aplicaciones a través de Google Play deben poder informar a los clientes sobre ofertas alternativas y redirigirlos a sus páginas webs o tiendas de aplicaciones alternativas sin coste alguno. Sin embargo, Bruselas señala que Google impide a los desarrolladores comunicar y promocionar libremente sus ofertas».