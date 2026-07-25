Banco Sabadell gana 971 millones en el primer semestre, un 0,5% menos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

De menos a más. Esta es la hoja de ruta de Banco Sabadell, que cerró la primera mitad del año con un beneficio neto de 971 millones de euros, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año pasado. La cifra incluye la aportación de su filial británica TSB durante cuatro meses, antes de que la venta a Banco Santander se ejecutara el pasado mes de mayo. Sin tener en cuenta la contribución de TSB ni los resultados extraordinarios, el beneficio recurrente de la entidad vallesana se situó en 691 millones de euros, un 14,1% menos en términos interanuales. Pese a que los resultados todavía se mantienen por debajo de los registrados en 2025, el segundo trimestre apunta a un cambio de tendencia.

Entre abril y junio, el beneficio recurrente creció un 8,4% respecto a los tres primeros meses del ejercicio, después del frenazo registrado entre enero y marzo. «Damos por cerrado el valle post opa», aseguró el consejero delegado de la compañía, Marc Armengol, que destacó «la fortaleza del proyecto» y aseguró que el banco ha recuperado el ritmo comercial. También avanzó que los ingresos seguirán aumentando durante los próximos trimestres «gracias al impulso del negocio, una tendencia que continuará en adelante». Armengol se estrena con estos resultados al frente de la entidad, después de relevar a César González-Bueno el pasado mes de mayo.

El nuevo consejero delegado ya avanzó ante la junta de accionistas que la transformación tecnológica, el uso de los datos y la inteligencia artificial marcarán parte de su gestión. Banco Sabadell mantiene su calendario de remuneración al accionista. Después de abonar en mayo un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción con motivo de la venta de TSB a Banco Santander por 3.300 millones de euros, la entidad pondrá en marcha la próxima semana un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 331 millones de euros. La operación equivale a cerca del 2,1% del capital social del banco.

La entidad también ha aprobado una reducción de capital de 14,97 millones de euros mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias adquiridas, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los ingresos del negocio bancario alcanzaron los 2.417 millones de euros durante el primer semestre, un 1,7% menos que en el mismo periodo de 2025. Los datos del segundo trimestre, sin embargo, confirman una recuperación de la actividad.

Entre los meses de abril y junio, los ingresos ascendieron hasta los 1.230 millones de euros, un 3,6% más que en los tres primeros meses del año, impulsados por un mayor dinamismo comercial.