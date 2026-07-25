La morosidad de la banca cae a mínimos por el bajón de impagados

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La morosidad de la banca española cayó a mínimos no registrados desde hace 18 años y aleja cada vez más la sombra de la crisis de 2008. Según datos del Banco de España, la tasa de morosidad cayó al 2,59%, cuatro centésimas menos frente a abril gracias a que el saldo de créditos creció y los préstamos impagados se redujeron.

La caída es aún más evidente cuando se compara con mayo de 2025, cuando la morosidad del crédito se situaba en el 3,11%. Concretamente, los préstamos morosos cayeron en 398 millones en mayo, hasta los 31.967 millones, mientras que la cartera crediticia se amplió hasta 1,235 billones, frente a los 1,231 billones de cierre de abril.

En comparación con mayo de 2025, el saldo de préstamos dudosos se redujo en cerca de 5.300 millones, una cifra récord. Esta evolución no es un hecho aislado, sino que confirma una tendencia de mejora sostenida y para poner la cifra en contexto, hay que remontarse a agosto de 2008, a las puertas de la quiebra de Lehman Brothers que desencadenó la gran recesión. En el peor momento de la gran crisis financiera, la mora superó además el 13 por ciento, una cifra récord.

financieras de consumo

Además, la morosidad de bancos, cajas y cooperativas pasó del 2,54 % de abril al 2,49% de mayo, igualmente la tasa más baja desde agosto de 2008, gracias a que los préstamos impagados bajaron 482 millones en un solo mes, hasta 29.482 millones. En el caso de las financieras de consumo la ratio de morosidad subió y pasó del 5,24 % de abril al 5,28 % de mayo, en parte porque los préstamos impagados aumentaron hasta 2.261 millones. Comparado con un año antes, las financieras de consumo han visto cómo la morosidad de los préstamos concedidos ha pasado del 6,03% de mayo de 2025 al 5,28% del mismo mes del presente 2026.