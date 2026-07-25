La morosidad de la banca cae a mínimos por el bajón de impagados

La morosidad de la banca española cayó a mínimos no registrados desde hace 18 años y aleja cada vez más la sombra de la crisis de 2008. Según datos del Banco de España, la tasa de morosidad cayó al 2,59%, cuatro centésimas menos frente a abril gracias a que el saldo de créditos creció y los préstamos impagados se redujeron.
La caída es aún más evidente cuando se compara con mayo de 2025, cuando la morosidad del crédito se situaba en el 3,11%.
Concretamente, los préstamos morosos cayeron en 398 millones en mayo, hasta los 31.967 millones, mientras que la cartera crediticia se amplió hasta 1,235 billones, frente a los 1,231 billones de cierre de abril.
En comparación con mayo de 2025, el saldo de préstamos dudosos se redujo en cerca de 5.300 millones, una cifra récord.
Esta evolución no es un hecho aislado, sino que confirma una tendencia de mejora sostenida y para poner la cifra en contexto, hay que remontarse a agosto de 2008, a las puertas de la quiebra de Lehman Brothers que desencadenó la gran recesión. En el peor momento de la gran crisis financiera, la mora superó además el 13 por ciento, una cifra récord.
financieras de consumo
Además, la morosidad de bancos, cajas y cooperativas pasó del 2,54 % de abril al 2,49% de mayo, igualmente la tasa más baja desde agosto de 2008, gracias a que los préstamos impagados bajaron 482 millones en un solo mes, hasta 29.482 millones.
En el caso de las financieras de consumo la ratio de morosidad subió y pasó del 5,24 % de abril al 5,28 % de mayo, en parte porque los préstamos impagados aumentaron hasta 2.261 millones. Comparado con un año antes, las financieras de consumo han visto cómo la morosidad de los préstamos concedidos ha pasado del 6,03% de mayo de 2025 al 5,28% del mismo mes del presente 2026.
El Gobierno retomará la Defensa del Cliente Financiero
Tras casi cuatro años de bloqueo, el Gobierno retomará en septiembre la tramitación de la Autoridad en Defensa del Cliente Financiero. Así lo anunció este viernes el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras reunirse con patronales financieras y asociaciones de mayores y usuarios.
El ministro detalló que la iniciativa responde a un «un derecho de los ciudadanos» y su objetivo es resolver las reclamaciones de los clientes de una cuantía inferior a 20.000 euros, en un plazo máximo de 90 días y sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, sus resoluciones serán vinculantes. «Va a permitir fortalecer ese vínculo de confianza entre clientes y entidades», apuntó Cuerpo.
Un nuevo texto para este proyecto de ley fue aprobado en Consejo de Ministros en marzo de 2024, ya que el redactado durante la anterior legislatura decayó con la convocatoria electoral de julio de 2023.
A pesar del apoyo de las plataformas y asociaciones de mayores y usuarios, la iniciativa no cuenta con el beneplácito del sector de la banca. La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindalán, señaló que España ya cuenta con organismos que cumplen esa función, aunque se puedan mejorar con mayor transparencia o celeridad. «Entendemos que en este momento en el que estamos buscando una simplificación del marco supervisor no es el de una nueva autoridad», aseguró.
Antonio Romero, director general de CECA, también considera que el modelo actual es suficiente: «No es necesario constituir una nueva autoridad cuando ya disponemos de tres y con experiencia en las relaciones con los clientes».
Sin embargo, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, Jesús Norberto Fernández, insistió en la necesidad de contar con una autoridad para la defensa del cliente «vulnerable» como son los mayores y los pensionistas. «Se está despidiendo y prejubilando a los trabajadores de la banca. Con menos empleados, difícilmente se pueden dar servicios personalizados», lamentó Fernández.