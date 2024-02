La madre del fallecido Navalni pide el cuerpo para poder enterrarlo

Publicado por EFE Moscú Verificado por Creado: Actualizado:

La madre y la viuda del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, exigieron este martes al presidente, Vladímir Putin, la entrega del cadáver del político, mientras las autoridades volvieron a rechazar las acusaciones sobre su implicación en la muerte del enemigo número uno del Kremlin.

«Me dirijo a usted, Vladímir Putin. La solución de este asunto sólo depende de usted ¡Déjeme ver de una vez por todas a mi hijo!», dijo Liudmila Naválnaya, madre del opositor, en un vídeo colgado por el equipo de Navalni en YouTube y X.

La progenitora, de 69 años, exigió que le entreguen «inmediatamente el cuerpo de Alexéi para poder enterrarlo como Dios manda».

«Es el quinto día que no puedo verlo, no me entregan su cuerpo e incluso no me dicen donde se encuentra», señaló.

Destacó que el vídeo está grabado frente a la prisión ‘Lobo Polar’ de la localidad ártica de Jarp donde el pasado viernes murió repentinamente el opositor.

El equipo de Navalni publicó en Telegram la carta dirigida a la Administración Presidencial y firmada de puño y letra por Liudmila Naválnaya

En dicho texto denuncia que el Comité de Instrucción del distrito autónomo de Yamalo-Nénets no le permite acceder al cadáver de su hijo.

También la viuda del opositor, Yulia, exigió ayer al Kremlin la entrega del cuerpo de Navalni.

Precisamente, una petición directa de la esposa del político a Putin permitió en 2020 organizar el traslado de Navalni a una clínica en Berlín tras ser víctima de un envenenamiento en un viaje a Siberia a manos del Servicio Federal de Seguridad (FSB) por orden del jefe del Kremlin, según la oposición.

A diferencia de la madre del opositor, su viuda ahora culpa directamente al líder ruso de ordenar el asesinato.